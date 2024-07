Así va la 'guerra de tasas'; bancos con menos intereses para compra de vivienda

En medio de lo que popularmente en el entorno financiero se conoce como la "guerra de tasas" en créditos hipotecarios en el mercado colombiano, surge la pregunta sobre cuál entidad financiera ofrece las menores tasas de interés y las mejores condiciones para la compra de vivienda nueva. Te contamos:

Diversas entidades bancarias se han sumado a la competencia por reducir tasas de interés en créditos de vivienda y leasing hipotecario. Esta estrategia busca fomentar las ventas en el sector y reactivar la economía del país. Según Camacol, el sector inmobiliario ha experimentado una caída significativa, reportando una disminución de más del 20% en las ventas hasta mayo de 2024.

Bancos con las tasas de interés más bajas para compra de vivienda en Colombia

En menos de dos semanas, nueve entidades financieras se han unido a esta competencia de tasas, destacándose Bancolombia, Davivienda, Banco Popular, AV Villas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Bbva, Confiar y Banco Caja Social. Seis de estas entidades han fijado sus tasas en 10% Efectivo Anual (E.A.) para la adquisición de vivienda No VIS, mientras que siete han reducido sus tasas a ese mismo porcentaje para la compra de vivienda VIS.

Recientemente, el Banco de Occidente y Banco Caja Social anunciaron sus nuevas tasas. El Banco de Occidente, filial del Grupo Aval, aplicará una tasa desde 9,5% E.A. para leasing habitacional y desde 10% E.A. para crédito hipotecario, además de ofrecer beneficios como seguros especializados en productos de vivienda y alianzas con empresas del sector.

Banco Caja Social, el último en sumarse a las reducciones, anunció una tasa de 10% E.A. en proyectos financiados por la entidad, cesión de hipoteca y proyectos de vivienda sostenible. Además, ofrecerá tasas desde 11% E.A. para la compra de vivienda nueva VIS y No VIS en proyectos no financiados y para vivienda usada.

Confiar, otra entidad que se ha unido recientemente, ha anunciado tasas de 11% E.A. para hogares con ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes que adquieran vivienda VIS o No VIS.

Por otro lado, Bbva redujo sus tasas para la compra de vivienda VIS a 10% E.A., y para vivienda No VIS a 11% E.A. en proyectos financiados y 11,50% E.A. en proyectos no financiados y usados. En la modalidad de leasing habitacional, la tasa se ha reducido a 10,50% E.A. para adquirir vivienda en proyectos financiados, no financiados o inmuebles usados.

Bancolombia, el pasado 28 de junio, redujo sus tasas de interés para créditos de vivienda y leasing habitacional a niveles no vistos en dos décadas. La tasa para proyectos financiados por la entidad quedó en 10% E.A., y para otros en 11% E.A. desde el 20 de julio.

Finalmente, Davivienda anunció que, a partir de este 16 de julio, reducirá sus tasas para adquisición de vivienda a 10% E.A. en leasing habitacional para proyectos financiados por la entidad y 11% E.A. para el resto de vivienda nueva.

Otros bancos del Grupo Aval, Bancolombia, BBVA, Davivienda y el Fondo Nacional del Ahorro también han reducido sus tasas de interés, ubicándolas entre 11% y 10% E.A., con el objetivo de estimular la actividad financiera y de obras civiles.

