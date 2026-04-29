VIDEO: cliente encontró una cuchilla de afeitar en un rosco en una panadería en Bogotá

En los últimos días se presentó un grave incidente de seguridad alimentaria en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, luego de que una mujer denunciará el hallazgo de una cuchilla de afeitar dentro de un roscón de bocadillo en una panadería, además de que se conoció un video que registra la respuesta de los empleados del establecimiento.

La cuenta @PasaenBogota, compartió que el suceso ocurrió luego de que una familia adquiriera varios productos, entre ellos panes y roscones, en la panadería La Espiga Dorada, ubicada en el barrio El Pinar. Posteriormente, afirmó que al llegar a su casa y comenzar a consumir el alimento sufrió un episodio de atragantamiento.

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Los familiares una vez darse cuenta de esta situación, la ayudaron con desesperación y terminaron y descubrieron el objeto que obstruía su garganta era un fragmento de una cuchilla tipo "minora" partida en dos que se encontraba oculta en la masa del roscón. "Al sacar lo que se había tragado salió un pedazo de cuchilla de afeitar en el roscón", relató. Si deseas ver la denuncia de la mujer, puedes ver el video aquí.



¿Qué más se conoció del caso del roscón en el que hallaron una cuchilla de afeitar?

La pareja de la mujer afectada decidió volver al establecimiento para presentar el reclamo formal y además decidió grabar su discusión con la dueña de la panadería. En el video se escucha al cliente expresar su desconfianza y el riesgo de asfixia que corrió la persona por dicha situación.

Sin embargo, lo que sorprendió fue la respuesta de la cajera, esto debido a que esta aumentó la molestia de los clientes, dado que esta mencionó que: “Es un trabajo y a cualquiera le puede pasar”.

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Pese a esto, los afectados realizaron el reclamo con respeto en especial por el roscón con una cuchilla de afeitar, ante esto la panadería procedió a realizar la devolución del dinero de la compra, que ascendía a $26.900. Se conoció que este caso despertó críticas sobre los protocolos de higiene y la actitud de servicio del local.

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Expertos técnicos señalan que, si bien en muchas panaderías se utilizan cuchillas para realizar los cortes decorativos en la masa, su presencia final en el producto sugiere una falla crítica en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Finalmente, se supo que hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá ni del establecimiento involucrado. No obstante, las autoridades recuerdan que los ciudadanos pueden denunciar irregularidades sanitarias.