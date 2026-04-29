Menor sufrió grave caída desde un piso alto en el colegio La Gaitana, en Suba

La rutina escolar en la localidad de Suba dio un giro inesperado el 27 de abril de 2026, dejando a la comunidad educativa en un estado de máxima alerta.

Lo que debía ser un día normal de aprendizaje en el Colegio La Gaitana Sede A se convirtió rápidamente en el foco de las noticias locales tras reportarse un incidente que involucra la integridad de uno de sus alumnos.

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El reporte inicial, que fue difundido por el medio Alerta Bogotá, señala que un estudiante de la institución sufrió una caída desde uno de los niveles superiores del edificio escolar.



La noticia fue confirmada por el propio alcalde de la localidad de Suba, César Salamanca, quien informó sobre la emergencia que se desató dentro de las instalaciones del plantel educativo.

Desde ese momento, el ambiente en los alrededores del colegio se llenó de una mezcla de angustia y hermetismo, mientras los curiosos y padres de familia buscaban entender qué había ocurrido realmente en las aulas de la Sede A.

Tan pronto como se conoció la situación, el equipo de emergencia interno del Colegio La Gaitana fue el primero en reaccionar, tratando de estabilizar la escena y brindar los primeros auxilios al menor afectado.

Sin embargo, la gravedad del reporte exigió que se solicitaran refuerzos médicos externos de manera inmediata.

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Varias ambulancias se desplazaron hasta el punto para asistir al estudiante, quien recibió atención de paramédicos antes de ser trasladado a un centro asistencial.

Un detalle que ha generado bastante conversación y malestar entre los vecinos de Suba, según lo relatado por el medio citado, es la aparente falta de respuesta inicial por parte del CAPS de La Gaitana.

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A pesar de que este centro de atención primaria se encuentra ubicado a escasos metros de la sede del colegio, versiones preliminares indican que no habrían atendido el llamado de auxilio en el primer instante.

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Esta situación obligó a que otras unidades de emergencia tuvieran que acudir al llamado para suplir esa atención inicial necesaria.

A esta hora, el estado de salud del estudiante sigue siendo un tema manejado con total reserva. Aunque se sabe que fue atendido por profesionales, no se ha entregado un parte médico oficial que aclare su evolución tras el fuerte impacto.

La incertidumbre se ha apoderado de los pasillos de la institución, mientras los entes de control y las autoridades del sector salud permanecen en el sitio recopilando testimonios y material que permita reconstruir los minutos previos al incidente.

Las autoridades locales han sido enfáticas al declarar que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

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Se está analizando minuciosamente el lugar de los hechos para determinar si el suceso se derivó de un infortunio puramente accidental o si existen otros elementos o situaciones que desencadenaron la caída del menor desde la altura.

La investigación sigue en pleno desarrollo y la presencia de uniformados y funcionarios del distrito es constante en la Sede A del colegio.

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La comunidad de Suba, conocida por su estrecha vigilancia sobre los temas que afectan a los jóvenes, se mantiene a la espera de que el proceso avance y se brinden explicaciones claras sobre la seguridad en la infraestructura escolar.

Mientras las autoridades continúan su labor de campo en el noroccidente de Bogotá, el caso del Colegio La Gaitana se mantiene

