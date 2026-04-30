Indignante video revela maltrato contra adulta mayor en Bogotá; fue una de sus cuidadoras

En las últimas horas, en la capital del país se volvió a presentar un caso de violencia contra una adulta mayor en Bogotá, situación que despertó el rechazó en redes sociales por parte de la ciudadanía. En esta ocasión un habitante del barrio Los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar, mostró el maltrato de una mujer de la tercera edad por parte de sus cuidadoras.

La grabación que fue compartida en redes sociales y medios de comunicación, muestra cómo dos mujeres fuerzan a la adulta mayor a caminar contra su voluntad. Sin embargo, ante la resistencia de la víctima, las cuidadoras respondieron con varios actos de maltrato contra ella.

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A lo largo del video, se puede observar como la mujer es jalada, empujada y golpeada repetidamente en el rostro, además de recibir empujones con las piernas. Además se alcanzó a escuchar frases como “¿No escuchó? Haga caso”, mientras la someten para doblegar su voluntad.



Una vez se conoció este material audiovisual, está pieza permitió a las autoridades distritales identificar el lugar exacto de los hechos y proceder con una intervención inmediata.

¿Cómo avanzó este caso de violencia contra la adulta mayor en Bogotá?

Posteriormente, tras la divulgación del video en medios de comunicación, la alcaldía de Ciudad Bolívar activó un protocolo de emergencia para garantizar la seguridad de la mujer afectada. Un equipo interinstitucional, compuesto por las áreas de Seguridad y Convivencia, el referente de Vejez, la Comisaría de Familia, la Personería de Bogotá y el Grupo de Derechos Humanos de la Policía Nacional, se desplazó hasta el sector para atender la situación.

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El Distrito mencionó que el objetivo primordial de esta movilización fue la restitución de derechos y la protección integral de la ciudadana. Según el comunicado oficial, las entidades competentes están ejecutando acciones conjuntas para asegurar el bienestar físico y emocional de la adulta mayor en Bogotá.

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Por otro lado, las autoridades confirmaron que la mujer fue trasladada a una casa refugio, esto como medida para evitar que la víctima continúe expuesta a situaciones de vulneración y violencia en su entorno anterior. Al llegar al centro de protección, la adulta mayor recibió atención inicial y un esquema de acompañamiento psicosocial.

Mientras tanto, se conoció que la justicia tomó cartas en el asunto e iniciaron investigaciones formales para esclarecer los detalles de lo ocurrido y determinar la responsabilidad legal de las cuidadoras involucradas en las agresiones.