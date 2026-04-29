Grave accidente en vía La Mesa–Mosquera; bus terminó volcado con 18 pasajeros

Un grave accidente de tránsito encendió las alertas en la vía que conecta La Mesa con Mosquera durante la tarde de este miércoles.

El hecho ocurrió en el kilómetro 72 de este corredor vial, a pocos metros de la salida del casco urbano, generando una fuerte movilización de organismos de emergencia.

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El vehículo involucrado fue un bus de servicio público que cubría una ruta habitual en la región. De acuerdo con el reporte oficial entregado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el automotor perdió el control, al parecer por fallas mecánicas, lo que provocó que terminara impactando contra una defensa metálica y posteriormente sufriera un volcamiento lateral.



Así ocurrió el accidente en la vía La Mesa–Mosquera

El siniestro se registró en un punto conocido por conductores frecuentes como la “Curva de la Virgen”, un tramo que ha sido señalado por su complejidad. Según los primeros informes, el bus transportaba pasajeros cuando se presentó la pérdida de control que desencadenó la emergencia.

La Delegación Departamental de Bomberos confirmó que el vehículo pertenece a la empresa Expreso del Sol y que, al momento del hecho, llevaba varios ocupantes a bordo. Inicialmente se habló de cerca de 18 personas, aunque posteriormente se ajustó el número a un promedio de 11 pasajeros que cubrían la ruta entre Anapoima y Bogotá.

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El balance preliminar entregado por las autoridades indica que el accidente dejó una persona fallecida y varios heridos. En total, se reportaron al menos nueve personas lesionadas, una de ellas en condición de mayor complejidad.

Los afectados fueron trasladados de inmediato al hospital de La Mesa, donde recibieron atención inicial. Las autoridades mantienen el monitoreo sobre el estado de salud de los pacientes, mientras continúa la atención médica.



Cierre vial y recomendaciones para conductores

El impacto del accidente no solo se sintió en la emergencia, sino también en la movilidad. Debido a la atención de la situación, la vía presentó cierres parciales y restricciones, lo que obligó a los conductores a buscar rutas alternas.

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Las autoridades hicieron un llamado a quienes transitan por este corredor para que tomen precauciones, reduzcan la velocidad y estén atentos a las indicaciones en la carretera mientras continúan las labores en el lugar.

Aunque las primeras versiones apuntan a una posible falla mecánica como causa del accidente, las autoridades no han emitido un informe definitivo. El caso sigue en revisión para establecer con precisión qué provocó la pérdida de control del vehículo.