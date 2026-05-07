Multimillonario le habría quitado la vida a su esposa e hijos; niñera alertó a las autoridades

La ciudad de Houston, Texas, se encuentra conmocionada tras revelarse los detalles en el vecindario de River Oaks, esto debido a que el reconocido empresario gastronómico Matthew Mitchell, de 52 años, le habría disparado a su esposa embarazada, Thy Mitchell, y a sus dos hijos pequeños antes de quitarse la vida.

Según informó las autoridades locales, todo fue descubierto la tarde del lunes 4 de mayo de 2026. Esto debido a que la alerta fue dada por una niñera y un familiar que, tras pasar más de 24 horas sin poder contactar a la familia, solicitaron un chequeo de bienestar a las autoridades.

Puedes leer: Niño de 8 años casi pierde un ojo por una “broma” de sus compañeros en el colegio



Al llegar a la residencia, los agentes del Departamento de Policía de Houston forzaron la entrada y encontraron una escena que señalaron "profundamente perturbadora". Esto debido a que en el interior de la mansión hallaron los cuerpos sin vida de Matthew Mitchell; su esposa Thy, de 39 años; y sus hijos Maya, de 8 años, y Max, de 4 años.



Otro detalle que se conoció es que los menores fueron encontrados en sus camas, todos con heridas de bala. Además, las autoridades confirmaron que Thy Mitchell se encontraba en estado de embarazo al momento del ataque.



¿Qué más se conoció del ataque de Matthew Mitchell a su familia?

Una vez se conoció esta noticia generó impactó en la región de Texas, esto debido a que la pareja era conocida. Se conoció que Matthew y Thy Mitchell eran propietarios de los populares restaurantes Traveler's Table y Traveler's Cart, al punto que en el año 2025 fueron señalados como "Restauradores del Año".

Puedes leer: Revelan cronología de la muerte de exreina Carolina Flores: todo pasó en 29 minutos

Se conoció que Matthew Mitchell estudió en la Universidad Emory y en Oxford, y trabajó como periodista en ciudades como Londres, París y Nueva York. Además se desempeñó en la industria farmacéutica como director ejecutivo del Centro de Desarrollo de Medicamentos de Texas antes de graduarse en artes culinarias en el Art Institute of Houston.

Publicidad

Por otro lado, uno de los aspectos más desconcertantes para los investigadores es que no existían reportes previos de disturbios o violencia doméstica en el hogar. Vecinos del sector describieron a la familia como "aparentemente perfecta" y "el ejemplo del éxito", para los demás.

Publicidad

Matthew Mitchell junto a su esposa e hijos Foto: imagen tomada de redes sociales

La investigación oficial continúa, aunque la policía de Houston mantiene como principal hipótesis de que el empresario le arrebató la vida a su familia y luego la de él, descartando la participación de terceras personas. Mientras tanto, amigos y allegados han dejado flores y homenajes frente a la residencia de la familia, mientras los familiares de los afectados pidieron respeto ante lo ocurrido.