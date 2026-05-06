Exreina fingió ser cirujana plástica durante cinco años y dejó pacientes desfigurados

Jenny Rahmadi Fitri, reconocida exreina de belleza y finalista del certamen Puteri Indonesia 2024 por la región de Riau, fue arrestada recientemente tras confirmarse que, durante más de cinco años, lideró una doble vida como falsa cirujana plástica, al punto que atendió a varias pacientes durante este tiempo.

Se conoció que la modelo operaba sin poseer ningún título médico ni licencia profesional en su propio centro estético, denominado “Arauana Beauty Aesthetic Clinic”. Además se conoció que para atraer a sus víctimas, Jenny Rahmadi Fitri aprovechaba su imagen pública y ofrecía promociones con grandes descuentos en procedimientos quirúrgicos complejos.

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A pesar de su falta de formación académica, Fitri no solo se limitaba a tratamientos superficiales, sino que realizaba cirugías invasivas de alto riesgo que incluían estiramientos faciales, levantamiento de cejas y reconstrucciones labiales.



Las autoridades confirmaron que el caso cobró relevancia tras la denuncia de una paciente que, en busca de un cambio estético, terminó con desfiguración permanente. Los informes médicos de esta víctima indicaron que esta tenía hemorragias, infecciones profundas y heridas con pus, lo que derivó en cirugías de emergencia en centros hospitalarios de Batam.

Actualmente, la mujer sufre cicatrices extensas y marcas en el cuero cabelludo que impiden de forma definitiva el crecimiento de su cabello.

Jenny Rahmadi Fitri exreina que era cirujana plástica Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Qué encontró la policía de Jenny Rahmadi Fitri?

Una vez se conoció la denuncia, la Policía Regional de Riau, bajo la dirección de investigaciones de Ade Kuncoro, identificaron hasta el momento a por lo menos 15 víctimas de las malas prácticas de Jenny Rahmadi Fitri.

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Algunos pacientes de la exreina de belleza fueron diagnosticados con discapacidades permanentes sin posibilidad de recuperación. Otra comentó que tras haber pasado por dos cirugías de labios fallidas le provocaron un severo trauma psicológico debido a la alteración drástica de su rostro.

Tras su detención y el conocimiento público de sus crímenes, la organización del certamen decidió actuar de inmediato, lo que provocó que Jenny Rahmadi Fitri fuera despojada de su banda y su corona de Miss Puteri Indonesia Riau 2024.

Actualmente, la exmodelo permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades no descartan que el número de víctimas aumente a medida que más personas se atrevan a denunciar tras conocerse la captura de la falsa especialista.