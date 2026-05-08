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Aparecen pertenencias del periodista Mateo Pérez; presentan signos de violencia

La familia del periodista afirma que las autoridades y la Cruz Roja saben dónde podría estar el cuerpo del joven, pero no han podido ingresar.

Encuentran las pertenencias de Mateo Pérez
Aparecen pertenencias del periodista Mateo Pérez; presentan signos de violencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Continúan apareciendo detalles sobre la desaparición y presunto homicidio del joven periodista Mateo Pérez. Pérez, un estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y fundador del periódico digital El Confidente, esto en el departamento de Antioquia, específicamente el municipio de Yarumal.

Inicialmente, se conoció en las últimas horas que Carlos Pérez, padre de Mateo, relató con dolor cómo intentó persuadir a su hijo de no viajar a dicho sector. Sin embargo, el joven líder juvenil, que costeaba sus estudios vendiendo ensaladas de frutas y trabajando como mensajero, decidió ir a este sector.

Puedes leer: Revelan quién sería el responsable de la posible muerte del periodista Mateo Pérez

"Él dijo que tenía que ir, que porque la Policía estaba allá y el Ejército lo protegía", recordó su padre, quien hoy confiesa haber perdido la esperanza de encontrarlo con vida, esto debido a que las autoridades encontraron las pertenencias del joven, además que estas tenían signos de violencia.

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Las autoridades conocieron que los objetos personales de Mateo Pérez fueron encontrados en la vía hacia la vereda Palmichal. Según su primo, Jorge Rueda, se encontró la motocicleta con señales de violencia, además de su billetera, llaves y teléfono celular, los cuáles fueron recuperados por la comisión humanitaria del sector.

¿Qué sucedió con Mateo Pérez?

Testimonios de la comunidad sugieren que Mateo Pérez fue interceptado por hombres armados, obligado a bajar de su vehículo y conducido hacia un sector cercano donde, según versiones no confirmadas oficialmente, habría sido torturado y le habrían arrebatado la vida.

Puedes leer: Caso Jardín Botánico: inspecciones a mujer y bebé tras falso accidente del esposo

Mientras tanto, la familia del periodista y la comunidad afirman conocer la ubicación exacta del cuerpo, pero denuncian que no hay respaldo por parte de las autoridades. Pese a eso, Jorge Rueda señaló que el Ejército, la Policía y la Cruz Roja manifestaron la imposibilidad de ingresar a la zona sin "permisos previos" debido al control territorial de grupos armados.

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"Es muy triste que hoy sepamos dónde está un periodista desaparecido... y que nadie pueda ingresar por él", lamentó Rueda a los medios de comunicación. Sumado a esto, se conoció que la familia de Mateo Pérez teme que esta demora se deba a que los victimarios están tratando de desaparecer totalmente el cuerpo.

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Mientras tanto el ministro de Defensa y la Defensoría del Pueblo mantienen contacto con la familia, don Carlos y los suyos permanecen en Yarumal, esperando tener noticias del joven y al menos, darle un adiós digno.

Mira también: Revelan quién sería el responsable de la posible muerte del periodista Mateo Pérez

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