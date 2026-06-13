Reconocida presentadora murió tras recibir una inyección en la nuca; celebraba su cumpleaños

El pasado 10 de junio, el mundo del espectáculo en Honduras se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de la reconocida chef y presentadora de televisión Sandra Díaz del Valle. La noticia generó un profundo impacto debido a las circunstancias de su deceso, el cual ocurrió precisamente el día en que celebraba su cumpleaños número 46.

Lo que inició como una jornada de celebración para la integrante del programa “Venga La Alegría Honduras” se transformó en una emergencia médica. Según los testimonios recopilados, Sandra Díaz comenzó a sentirse mal durante su celebración, lo que motivó su traslado de urgencia a una clínica privada en Tegucigalpa.

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De acuerdo con el relato brindado a las autoridades por su esposo, el periodista Juan Fernando Lobo, la chef fue atendida alrededor de las 2:00 de la tarde. En ese momento, un médico le habría aplicado una inyección en la zona de la nuca con el fin de aliviar su malestar.



Sin embargo, según Lobo, tras recibir el medicamento, Sandra empezó a sentir una sensación de "electricidad" recorriendo todo su cuerpo y colapsó inmediatamente frente a los presentes.

¿Qué más se conoció del caso de Sandra Díaz del Valle?

El caso se encuentra actualmente bajo la lupa de las autoridades hondureñas debido a las inconsistencias reportadas. El esposo afirmó que, tras el colapso, el personal de la clínica le aseguró que ella "estaba dormida" y procedieron a suministrarle otros medicamentos.

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Sin embargo, el estado de salud de la chef empeoró drásticamente, lo que obligó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de decidir su traslado al Hospital Escuela.

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Una vez ingresó al centro hospitalario, los especialistas confirmaron que Sandra Diaz ya no presentaba signos vitales. Su fallecimiento oficial quedó registrado a las 4:30 de la tarde.

Pese a esto, las autoridades también investigan la versión de que la presentadora y chef se habría sometido a un procedimiento estético apenas horas antes de su muerte, complicación que también está siendo analizada.

¿Quién era Sandra Díaz del Valle?

Sandra Díaz del Valle era una reconocida presentadora de TV Azteca Honduras, sino también una respetada instructora independiente que ofrecía cursos y talleres de cocina.

Horas antes de su partida, la presentadora había compartido mensajes de agradecimiento en sus redes sociales, celebrando su profesión y el cariño de sus seguidores.

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La Policía Nacional de Honduras, a través de su dirección de Comunicación Estratégica, advirtió que espera el resultado de la autopsia para determinar la causa de su muerte. De confirmarse una vinculación directa con una mala praxis médica, el caso será elevado al Ministerio Público bajo cargos criminales.