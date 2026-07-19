Preocupación por Carmenza Gómez: la actriz apareció con un caminador y reveló qué le pasó

Recientemente, la actriz de 73 años generó gran preocupación entre sus seguidores tras publicar una imagen que nadie esperaba: se le vio utilizando un caminador para desplazarse.

Carmenza ha dejado una huella imborrable gracias a su participación en producciones icónicas que quizás recuerdes, como 'Azúcar' (1989), 'Escalona' (1991) y 'El último matrimonio feliz' (2008).

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Incluso en años más recientes, su talento ha seguido vigente en plataformas y canales nacionales con proyectos como 'Perfil falso' (2023) y 'La sustituta' (2024). Por eso, al verla en una situación de salud delicada, las alarmas se encendieron de inmediato en las redes sociales.



¿Qué le pasó a la actriz Carmenza Gómez en su pierna?

La incertidumbre sobre su estado físico comenzó este fin de semana cuando publicó una fotografía rumbo al médico.



En la imagen, Carmenza no estaba sola; la acompañaba Ludis, una mujer que trabajó en su casa durante 35 años y que, tras jubilarse, se mantiene como su amiga y apoyo incondicional.

Carmenza la describió como "el tesoro" de su vida, cumpliendo roles de madre, hija y hermana simultáneamente.

Sin embargo, el detalle que más impactó fue el uso del caminador. Según se pudo confirmar, no se trató de una visita médica rutinaria, sino de un control derivado de un accidente reciente: Carmenza Gómez sufrió una delicada fractura de fémur.

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Aunque no ha profundizado en los detalles específicos de cómo ocurrió el incidente, ella misma confirmó la lesión a través de su cuenta de Instagram, donde explicó que su pierna se rompió y ahora está en proceso de curación.

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En una de sus publicaciones, la actriz compartió un mensaje que describe la importancia del cuidado en estos momentos, señalando que un fémur roto que sana es la prueba de que alguien se quedó a cuidar de quien cayó, lo puso a salvo y lo acompañó hasta recuperarse.

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¿Cómo es el estado de salud actual de Carmenza Gómez?

Si te preguntas cómo avanza su mejoría, te cuento que la actriz se encuentra actualmente en su casa recibiendo terapia física. El objetivo de este tratamiento es recuperar la movilidad total de su pierna y asegurar que no queden consecuencias a largo plazo tras la fractura.

A pesar de la gravedad de la lesión y de la quietud obligatoria que conlleva este tipo de recuperaciones, Carmenza ha mostrado una actitud muy positiva.

De hecho, ha manifestado que no se siente aburrida por estar encerrada en su hogar; por el contrario, ha expresado: “me fascina”. Incluso, con el humor que la caracteriza, bromea sobre su edad mencionando que tiene “solo 73 años”.

Por ahora, la intérprete debe continuar con sus controles médicos y seguir al pie de la letra los ejercicios de rehabilitación.

Aunque la imagen del caminador inicialmente preocupó a su audiencia, la confirmación de que su fémur ya está "curado" y que está bajo cuidados constantes trae tranquilidad a quienes han admirado su trabajo durante más de cuatro décadas en el teatro y la televisión.

Su proceso avanza satisfactoriamente desde la comodidad de su casa, rodeada del afecto de personas esenciales en su vida.