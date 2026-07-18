Así fue la muerte del hijo de actriz de Sin senos no hay paraíso; ella grababa reality de chefs

El mundo del entretenimiento atraviesa un momento de tristeza tras conocerse la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz y presentadora cubana Aylín Mujica. La noticia fue confirmada por su padre, el músico Osamu Menéndez, y rápidamente generó una ola de mensajes de solidaridad hacia la artista, quien recibió la noticia mientras se encontraba trabajando en Colombia.

Aunque la familia no ha entregado un comunicado oficial explicando las causas del fallecimiento, con el paso de las horas han surgido nuevos detalles sobre los últimos días de Mauro Menéndez y las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

De acuerdo con la información que ha trascendido en diferentes medios internacionales, Mauro Menéndez viajó a Barbados para asistir a un evento deportivo. Según esos reportes, el joven presentaba un cuadro de neumonía antes del viaje y, durante su permanencia en la isla, su estado de salud se habría complicado.

Algunas versiones indican que las complicaciones derivadas de esa condición habrían provocado su fallecimiento. Sin embargo, hasta el momento la familia no ha confirmado oficialmente la causa de la muerte, por lo que la información conocida corresponde a reportes divulgados por distintos medios y no a un pronunciamiento oficial de sus familiares.

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La noticia fue dada a conocer inicialmente por Osamu Menéndez, padre del joven, quien publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales informando que viajaba para reclamar el cuerpo de su hijo. Poco después, Telemundo expresó sus condolencias a Aylín Mujica y confirmó que la actriz recibió la noticia mientras participaba en las grabaciones de una nueva temporada de Top Chef VIP en Bogotá.

Mauro Menéndez era DJ y productor musical, conocido artísticamente como MAAHEZ. A sus 30 años desarrollaba proyectos dentro de la industria musical y mantenía una activa presencia en redes sociales, donde amigos, seguidores y colegas han compartido mensajes recordándolo tras conocerse su fallecimiento.

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Hasta ahora, Aylín Mujica no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su hijo. De acuerdo con la información divulgada, la actriz suspendió sus compromisos profesionales para desplazarse y acompañar a su familia en medio de este difícil momento.

Mientras continúan las muestras de apoyo hacia la actriz cubana, el caso sigue rodeado de interrogantes, ya que no existe un informe oficial que confirme la causa exacta del fallecimiento de Mauro Menéndez. Por ello, las versiones que apuntan a complicaciones de salud permanecen como la información que ha trascendido hasta ahora, a la espera de que la familia o las autoridades correspondientes entreguen nuevos detalles.