Destapan la razón por la que los futbolistas juegan con las medias rotas

Seguramente notaste en las transmisiones del Mundial 2026 que muchos cracks lucen agujeros en sus pantorrillas. No se trata de falta de presupuesto ni de un descuido del utilero; es una estrategia deliberada que aplican las grandes figuras del deporte hoy.

Estrellas como Jude Bellingham, Bukayo Saka y Neymar saltan al campo con sus calcetines rasgados a propósito. Esta imagen, que parece descuidada, oculta un secreto técnico relacionado con la fisiología del atleta de élite y su rendimiento en el terreno de juego.

Puedes leer: La verdadera e inesperada razón de por qué todos usan guayos rosados en el Mundial 2026



Las marcas deportivas fabrican las medias modernas con materiales de alta compresión para que no se muevan. Si bien esto sujeta las canilleras, genera un efecto secundario negativo cuando los gemelos del futbolista se inflaman por el esfuerzo extremo.



Al avanzar los minutos, los músculos se llenan de sangre y se expanden de forma natural bajo la tela ajustada. La prenda comienza a actuar como un torniquete, restringiendo el flujo sanguíneo y provocando una molesta sensación de rigidez en las piernas.

Para solucionar este inconveniente, los utileros o los mismos jugadores utilizan tijeras antes de cada compromiso. Realizar cortes estratégicos en el tejido permite que el músculo se contraiga y estire sin restricciones mecánicas que afecten su desempeño.

Los beneficios de esta práctica son determinantes para el éxito deportivo, ya que previene lesiones musculares. Al liberar la presión, se reduce drásticamente el riesgo de sufrir contracturas, tirones o los temidos calambres en los tramos finales.

Además, estos agujeros favorecen la circulación de sangre oxigenada de regreso al corazón durante el juego. Esto retrasa la aparición de la fatiga muscular y acelera la recuperación física mientras los futbolistas corren a máxima intensidad por el campo.

Publicidad

Puedes Leer: El emotivo gesto de James Rodríguez tras la eliminación de Colombia en el Mundial

Existe también un factor de comodidad y libertad de movimiento que los futbolistas valoran profundamente. Sentir las piernas mucho más ligeras les permite saltar y cambiar de dirección sin la rigidez que genera una prenda deportiva demasiado apretada.

Publicidad

Aunque la tendencia se normalizó recientemente, el pionero reconocido de este truco visual es Kyle Walker. El defensor inglés explicó que las medias le causaban demasiada tensión y, al romperlas, comenzó a tener mejores partidos de forma inmediata.

¿El reglamento oficial de la FIFA permite jugar con las medias rotas?

La Regla 4 del fútbol exige que el equipamiento de los jugadores sea uniforme y estético en cada encuentro. Sin embargo, los organismos rectores suelen hacer la vista gorda porque entienden que es un tema de salud y prevención de lesiones físicas.

En ocasiones, algunos árbitros obligaron a ciertos deportistas a cambiarse las prendas antes de ingresar. No obstante, mientras los agujeros no desfiguren los colores del club, se permite su uso para no perjudicar el bienestar del atleta profesional.

Puedes leer: Emotivo reencuentro de Neymar con joven que superó el cáncer; le pidió celebrar un gol

Algunos jugadores prefieren una alternativa más sutil para evitar posibles amonestaciones visuales de los jueces. Recortan la media oficial al tobillo y usan abajo una media antideslizante técnica, uniendo ambas partes con cinta del color del uniforme.

Publicidad

La comunidad médica mantiene un debate abierto sobre la efectividad real de esta práctica artesanal. Mientras algunos fisioterapeutas apoyan la liberación de tensión, otros advierten sobre el riesgo de roces e infecciones bacterianas en la piel expuesta.

Pese a las advertencias, la tendencia global es imparable y se transformó en un estándar del fútbol moderno. Los atletas buscan optimizar cada pequeño detalle en busca del rendimiento máximo, desafiando las normas tradicionales de la vestimenta oficial.

Publicidad

Finalmente, las marcas como Nike o Adidas ven en esto una oportunidad de posicionamiento visual importante. Al enfocar las cámaras las medias rotas, los guayos ganan protagonismo en las transmisiones, lo que beneficia comercialmente a los patrocinadores.

Video que puedes ver: Neymar se despide de su último Mundial entre lágrimas