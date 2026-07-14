¿Cuándo es la final del Mundial 2026? Revelan pronósticos para el partido por el título

La pregunta que millones de fanáticos se hacen en todo el planeta es cuándo es la final del torneo más importante del fútbol.

El partido más esperado del año se disputará el próximo domingo 19 de julio de 2026. La sede elegida para albergar este histórico evento es el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), un escenario imponente que coronará al nuevo campeón del mundo ante más de 80.000 espectadores.

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El pitazo inicial marcará el cierre de una cita mundialista que ha roto todos los récords de audiencia.

¿Qué falta para la final de la Copa del Mundo?

Para conocer a los dos países que saltarán a la cancha el 19 de julio, solo falta que se disputen tres partidos clave: las dos semifinales y el compromiso por el tercer puesto.

La emoción se encuentra en su punto máximo con el cuadro final totalmente definido. El camino definitivo rumbo al juego por el título se distribuye de la siguiente manera:



Primera Semifinal (Martes 14 de julio) : El clásico europeo entre Francia vs. España en el AT&T Stadium de Dallas.

: El clásico europeo entre en el AT&T Stadium de Dallas. Segunda Semifinal (Miércoles 15 de julio) : El vibrante choque continental entre Inglaterra vs. Argentina en Atlanta.

: El vibrante choque continental entre en Atlanta. Partido por el Tercer Puesto (Sábado 18 de julio) : Los dos equipos derrotados en semifinales buscarán un lugar en el podio en el Estadio de Miami.

: Los dos equipos derrotados en semifinales buscarán un lugar en el podio en el Estadio de Miami. Gran Final (Domingo 19 de julio): Los dos ganadores de las semifinales chocarán por la gloria eterna.

Mhoni Vidente predice los finalistas del Mundial 2026 Lista de equipos.

Pronósticos final Mundial 2026: ¿Quiénes se enfrentarán ese día?

Con cuatro campeones mundiales todavía en carrera, las casas de apuestas y los modelos estadísticos avanzados ya muestran claras tendencias sobre quiénes posiblemente se enfrenten ese día en la gran definición de Nueva Jersey.

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Según el superordenador de Opta, la selección de Francia es la máxima candidata a llegar a la final y levantar el trofeo, contando con un 34,05% de probabilidad implícita de ser campeona. Los dirigidos por Thomas Tuchel muestran un ligero favoritismo (57,70%) sobre la España de Luis de la Fuente en su cruce directo.

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Por el otro lado del cuadro, el pronóstico para el partido entre Inglaterra y Argentina es de una paridad casi absoluta.

Las plataformas estadísticas otorgan una ventaja milimétrica a Inglaterra con un 50,94% de opciones de clasificar, frente al 49,06% de la Albiceleste comandada por Lionel Messi .

Las finales más probables para el 19 de julio

Cruzando todas las variables analíticas, la final más probable según las apuestas es Francia vs. Inglaterra, seguida muy de cerca por una reedición de la última definición histórica: Francia vs. Argentina.

Sin embargo, el sólido juego colectivo de España (23,45% de chances de título) y la mística de los vigentes campeones defensores argentinos mantienen las predicciones completamente abiertas. Cualquier detalle definirá el destino de la Copa del Mundo.