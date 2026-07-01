Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿COLOMBIA GANARÁ EL MUNDIAL?
CHATS CASO NATALIA VILLALBA
POLICÍA ROBANDO DINERO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Se repite caso Natalia Villalba; encuentran a joven de 17 años sin vida en una maleta

Se repite caso Natalia Villalba; encuentran a joven de 17 años sin vida en una maleta

El principal sospechoso fue captado por una cámara de seguridad ingresando junto a la joven de 17 años, por lo que podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión.

Se repite caso Natalia Villalba; encuentran a joven de 17 años sin vida en una maleta
Simon Peter Carman: así fue capturado el australiano señalado por la muerte de una joven
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

Las autoridades de Tailandia confirmaron el arresto de Simon Peter Carman, un ciudadano australiano de 45 años, acusado por la muerte de una joven de 17 años en la ciudad turística de Pattaya. El caso generó conmoción tras la difusión de videos que muestran al sospechoso transportando los restos de la víctima en una maleta.

El arresto de Carman se produjo en la madrugada del sábado 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi, en Bangkok, cuando presuntamente intentaba abandonar el país.

Puedes leer: Estos son los chats del británico señalado en muerte de Natalia Villalba; ¿lo planeó todo?

La detención ocurrió poco después de que la policía localizó el cadáver de Thanchanok Donhomla, o también conocida como "Cake", dentro de una maleta negra abandonada cerca de las vías del tren, en las proximidades del Mercado Flotante de Pattaya.

Te puede interesar

Cómo fue encontrada Natalia Villalba en Chapinero: trabajadora dio aviso
Judiciales

Caso Natalia Villalba: así fue como una trabajadora encontró el cuerpo dentro de una maleta

¿De qué murió Daniel Melingo? Reconocido cantante de Los Abuelos de la Nada
Internacional

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones de salud en su casa

La víctima había sido reportada como desaparecida por su familia el viernes por la tarde, tras haber viajado a Pattaya desde la provincia de Kalasin el pasado 16 de junio para pasar unas vacaciones.

¿Qué encontraron las autoridades sobre Simon Peter Carman?

Publicidad

La investigación se centró en Simon Peter Carman gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad de un condominio en Jomtien, donde el australiano residía desde hacía ocho meses.

Las imágenes captaron a la pareja ingresando al edificio en la madrugada del jueves. Horas después, entre las 9:25 y las 9:48 de la noche, los videos muestran a Carman saliendo solo del inmueble, arrastrando una maleta de gran tamaño.

Publicidad

Puedes leer: Exparticipante de MasterChef Celebrity murió a los 54 años en un accidente de tránsito

Posteriormente, Simon fue captado transportando la maleta en su motocicleta hacia el lugar donde, horas después, fue hallado el cuerpo. Según el reporte de la Policía, el hombre regresó a su domicilio minutos más tarde sin el equipaje.

Te puede interesar

Investigan a adolescente 'therian' por la muerte de sus padres; esto es lo que se sabe del caso
Internacional

Adolescente ‘therian’ acabó con la vida de sus papás; compartió fotos por WhatsApp

Mueren todos los integrantes de Van Der Dijs
Internacional

Mueren todos los integrantes de Van Der Dijs tras los terremotos en Venezuela

Simon Peter Carman, un camionero jubilado, fue descrito por sus allegados como un hombre "solitario y agresivo". El Cuerpo de Policía de Australia Occidental informó que, antes de emigrar a Tailandia, las autoridades le retiraron la licencia para portar armas debido a conductas inapropiadas. Vecinos en su país de origen aseguraron que, aunque aparentaba ser una persona tranquila, solía mostrarse intransigente y tenía un comportamiento errático.

Por lo cual, Simon enfrentaría cargos por ocultamiento de cadáver, secuestro de un menor y otros delitos. Aunque el detenido niega las acusaciones y alega que actuó en defensa propia tras una presunta discusión por dinero, las autoridades señalaron que presenta arañazos en los brazos y el cuello compatibles con un forcejeo.

De ser hallado culpable, Carman podría enfrentarse a la pena de muerte o cadena perpetua, de acuerdo con el código penal tailandés. No obstante, cabe destacar que Tailandia no ha ejecutado a ningún sentenciado desde el año 2018.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muerte de mujer

Tailandia