Se repite caso Natalia Villalba; encuentran a joven de 17 años sin vida en una maleta

Las autoridades de Tailandia confirmaron el arresto de Simon Peter Carman, un ciudadano australiano de 45 años, acusado por la muerte de una joven de 17 años en la ciudad turística de Pattaya. El caso generó conmoción tras la difusión de videos que muestran al sospechoso transportando los restos de la víctima en una maleta.

El arresto de Carman se produjo en la madrugada del sábado 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi, en Bangkok, cuando presuntamente intentaba abandonar el país.

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La detención ocurrió poco después de que la policía localizó el cadáver de Thanchanok Donhomla, o también conocida como "Cake", dentro de una maleta negra abandonada cerca de las vías del tren, en las proximidades del Mercado Flotante de Pattaya.



La víctima había sido reportada como desaparecida por su familia el viernes por la tarde, tras haber viajado a Pattaya desde la provincia de Kalasin el pasado 16 de junio para pasar unas vacaciones.

Tayland’ın Pattaya şehrinde 17 yaşındaki kız ile evine el ele giren 46 yaşındaki Avusturalyalı Simon Peter Carman, genç kadını öldürdükten sonra bir valize koyarak otelden ayrıldı.



Genç kızın eve girmeden önceki son anı ve parçalanmış bedeninin bulunduğu valizle evden ayrılan… https://t.co/o4Ca4pNFy0 pic.twitter.com/llfYvAMu7L — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) June 28, 2026

¿Qué encontraron las autoridades sobre Simon Peter Carman?

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La investigación se centró en Simon Peter Carman gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad de un condominio en Jomtien, donde el australiano residía desde hacía ocho meses.

Las imágenes captaron a la pareja ingresando al edificio en la madrugada del jueves. Horas después, entre las 9:25 y las 9:48 de la noche, los videos muestran a Carman saliendo solo del inmueble, arrastrando una maleta de gran tamaño.

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Posteriormente, Simon fue captado transportando la maleta en su motocicleta hacia el lugar donde, horas después, fue hallado el cuerpo. Según el reporte de la Policía, el hombre regresó a su domicilio minutos más tarde sin el equipaje.

Simon Peter Carman, un camionero jubilado, fue descrito por sus allegados como un hombre "solitario y agresivo". El Cuerpo de Policía de Australia Occidental informó que, antes de emigrar a Tailandia, las autoridades le retiraron la licencia para portar armas debido a conductas inapropiadas. Vecinos en su país de origen aseguraron que, aunque aparentaba ser una persona tranquila, solía mostrarse intransigente y tenía un comportamiento errático.

Por lo cual, Simon enfrentaría cargos por ocultamiento de cadáver, secuestro de un menor y otros delitos. Aunque el detenido niega las acusaciones y alega que actuó en defensa propia tras una presunta discusión por dinero, las autoridades señalaron que presenta arañazos en los brazos y el cuello compatibles con un forcejeo.

De ser hallado culpable, Carman podría enfrentarse a la pena de muerte o cadena perpetua, de acuerdo con el código penal tailandés. No obstante, cabe destacar que Tailandia no ha ejecutado a ningún sentenciado desde el año 2018.