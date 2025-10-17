Daniel Samper compara a Amaranta Hank con Roy Barreras: “Cambian mucho de posición”

Durante su entrevista de Daniel Samper en El Klub de La Kalle, abordó un tema coyuntural en la política digital: las intenciones ocultas de los influencers y la llegada de figuras no tradicionales al ruedo político. En este contexto, el periodista analizó el caso de Amaranta Hank, la exactriz de contenido para adultos que manifestó su interés en llegar al Congreso.

Tanto es así que Daniel Samper y la mesa discutieron si una persona con la trayectoria de Amaranta Hank debería aspirar a un cargo de elección popular. En donde el influenciador reconoció que era válido que aspirará a estos tipos de cargos, sumado a que encontró paralelismos prácticos entre su experiencia y el ejercicio legislativo.

El periodista sugirió que Amaranta Hank tiene experiencias que "le sirven para las dos cosas". De manera cáustica, Samper argumentó que para hacer política, es necesario "saber aceitar la maquinaria y un montón de cosas que hacen los congresistas". Esta habilidad, según Samper, junto con la capacidad de "Mover las masas" y "Representar a esa comunidad", la haría apta para este papel.

¿Por qué Daniel Samper comparó a Amaranta Hank con Roy Barreras?

Sumado a esto, el punto de vista más incisivo de Samper fue la comparación directa que establece entre la candidata y uno de los políticos más experimentados y tradicionales del país, como es el caso de Roy Barreras. Al punto que este mencionó que la llegada de Hank en la política tiene "todo el sentido", especialmente si se considera su capacidad para adaptarse.

Después de esto, compartió un siguiente punto sobre esta situación, al mencionar: "Y cambiar de posición, que es lo que se la pasa haciendo tanto Amaranta Han como, no sé, Roy Barreras. Claro, tal cual. Entonces es perfectamente compatible". Esta frase, contundente, equipara la fluidez profesional de Hank con la reconocida capacidad de figuras como Roy Barreras para transitar entre distintas ideologías y bancadas políticas.

Por otro lado, Daniel Samper vinculó este fenómeno a una tendencia más amplia en Colombia: la moda de los aspirantes que reniegan de su vocación. A muchos candidatos actuales, según el periodista, les fascina decir: "yo no soy político. No, es que yo era periodista. No, es que yo soy empresario".

Sin embargo, el influencer advierte que estos individuos "terminan haciendo política de manera muy similar a la que conocemos, la política tradicional de nuestro país". Además aseguró que muchos creadores de contenido aspiran al Congreso, después de alcanzar cierto nicho.

Finalmente, Daniel aseguró que su objetivo es "hacer periodismo de verdad y hacer sátira de verdad," sin militar por ningún partido. Su principio es claro: siempre hará "contrapeso al político que ocupe el poder"

