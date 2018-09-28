La Kalle Daniel Samper Ospina
Daniel Samper Ospina
Daniel Samper compara a Amaranta Hank con Roy Barreras: “Cambian mucho de posición”
El reconocido influencer Daniel Samper compartió su opinión sobre el reciente anuncio de Amaranta Hank como candidato al Senado.
Daniel Samper le baja los humos al 'Presidente' de La Kalle por sus constantes quejas
El humorista y periodista Daniel Samper pasó por El Klub de La Kalle y sostuvo un fuerte debate con el ‘Presidente’ sobre distintos temas de su gobierno.
Daniel Samper hace emotivo homenaje a Serafín, su perro encontrado muerto en la cama
El periodista logró conmover a miles de personas con una emotiva despedida para su fiel amigo y a quién le expresó agradecimiento por demostrarle lealtad hasta su último suspiro.
¿Van a penalizar la DOSIS MÍNIMA? Divertida explicación de Daniel Samper Ospina
A propósito del borrador de proyecto de ley del Ministerio de Justicia, Samper Ospina salió con una de sus joyas: "lecciones de actualidad para youtubers con Jonathan Clay".
¿Recuerdas al ‘hombre del TAPABOCAS’? Volvió a hacerse viral
Este hecho también quedó registrado en video
¿Gobierna como canta?: Juan Manuel Santos se lanzó como YOUTUBER junto con Daniel Samper
Con más de 259.406 visualizaciones y número dos en tendencia nacional, el vídeo la sacó del estadio y mostró un lado amable del mandatario.
La ESCAPADA ‘erótica’ de Flavia Dos Santos en TransMilenio
Además, hablaron de cómo mejorar el sexo después de los 40 años