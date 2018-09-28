En vivo
La Kalle  / Daniel Samper Ospina

  • Daniel Samper compara a Amaranta Hank con Roy Barreras: “Cambian mucho de posición”
    Daniel Samper compara a Amaranta Hank con Roy Barreras
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de La Kalle
    Farándula

    Daniel Samper compara a Amaranta Hank con Roy Barreras: “Cambian mucho de posición”

    El reconocido influencer Daniel Samper compartió su opinión sobre el reciente anuncio de Amaranta Hank como candidato al Senado.

  • Mhoni Vidente lanza los números de la suerte para este fin de semana de octubre
    Mhoni Vidente lanza los números de la suerte para este fin de semana de octubre
    Foto: pantallazo tomado de La Kalle
    Farándula

    Daniel Samper le baja los humos al 'Presidente' de La Kalle por sus constantes quejas

    El humorista y periodista Daniel Samper pasó por El Klub de La Kalle y sostuvo un fuerte debate con el ‘Presidente’ sobre distintos temas de su gobierno.

  • Serafín, perro de Daniel Samper Ospina
    Serafín, perro de Daniel Samper Ospina
    / FOTO: Daniel Samper Ospina
    Farándula

    Daniel Samper hace emotivo homenaje a Serafín, su perro encontrado muerto en la cama

    El periodista logró conmover a miles de personas con una emotiva despedida para su fiel amigo y a quién le expresó agradecimiento por demostrarle lealtad hasta su último suspiro.

  • 11808_Daniel Samper Ospina y la dosis mínima - La Kalle
    Noticias

    ¿Van a penalizar la DOSIS MÍNIMA? Divertida explicación de Daniel Samper Ospina

    A propósito del borrador de proyecto de ley del Ministerio de Justicia, Samper Ospina salió con una de sus joyas: "lecciones de actualidad para youtubers con Jonathan Clay".

  • 11670_La Kalle. El hombre del tapabocas / Foto: captura de video
    La Kalle. El hombre del tapabocas / Foto: captura de video
    Virales

    ¿Recuerdas al ‘hombre del TAPABOCAS’? Volvió a hacerse viral

    Este hecho también quedó registrado en video

  • 10843_Foto: YouTube de #HolasoyDanny
    Foto: YouTube de #HolasoyDanny
    Virales

    ¿Gobierna como canta?: Juan Manuel Santos se lanzó como YOUTUBER junto con Daniel Samper

    Con más de 259.406 visualizaciones y número dos en tendencia nacional, el vídeo la sacó del estadio y mostró un lado amable del mandatario.

  • 9184_La Kalle - Flavia Dos Santos y Daniel Samper en TransMilenio - Foto YouTube
    La Kalle - Flavia Dos Santos y Daniel Samper en TransMilenio - Foto YouTube
    Virales

    La ESCAPADA ‘erótica’ de Flavia Dos Santos en TransMilenio

    Además, hablaron de cómo mejorar el sexo después de los 40 años

