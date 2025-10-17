Daniel Samper le baja los humos al 'Presidente' de La Kalle por sus constantes quejas

Daniel Samper, el reconocido periodista, influencer y maestro de la sátira política, visitó El Klub de La Kalle, protagonizando un intenso y divertido "cara a cara" con el que fue presentado como el "presidente Gustavo Petro de La Kalle". Esto en un debate llenó de tensión humorística con el anfitrión calificando al periodista de "blanquito acomodado" y cuestionando sus motivaciones.

El "presidente" de La Kalle lanzó la primera pulla al preguntarle a Daniel Samper: "¿Cuánto dinero le ha sacado al gobierno actual?". A lo que el influencer contestó sin perder la sonrisa, replicó: "Eso sí hay que reconocerle, presidente, que ese sí es el único sector que ha logrado reactivar. El de nosotros los humoristas. Estamos muy agradecidos".

Puedes leer: Daniel Samper hace emotivo homenaje a Serafín, su perro encontrado muerto en la cama



La crítica se centró en los objetivos del humor de Samper. El "presidente" inquirió por qué el periodista no hacía chistes "A la clase política tradicional a los de derecha". Samper, defensor de la sátira universal, fue categórico, asegurando que sí se burla de la dirigencia tradicional, mencionando a figuras que ahora están cercanas al actual gobierno, como Armando Benedetti, Roy Barreras y Mauricio Lizcano.

Samper justificó su enfoque actual: "Usted da material? ¿Qué hacemos, presidente? Cuando usted da material, ¿hay que trabajar con ese material?". Esto debido a los miles de comentarios que provocó el mandatario nacional.

El debate sobre la censura también fue abordado, específicamente sobre los límites impuestos a las alocuciones presidenciales. Samper mostró su apoyo irónico al presidente, afirmando que los humoristas "vamos a firmar una carta exigiendo que dejen al presidente tener muchísimas alocuciones, todas las que él quiera, ilimitadas, todos los días".



¿Cómo prosiguió el debate entre Daniel Samper y ‘Presidente’?

A petición del "presidente", Daniel Samper compartió su Top 5 de "verdades". Donde el periodista destacó frases que marcaron como la relación entre el clítoris y el cerebro, también recordó la polémica justificación de usar "los ingredientes el sancocho" para explicar el regreso de Benedetti al poder, entre otras declaraciones.

Publicidad

Puedes leer: Abuelo de Yina Calderón hace fuerte presagio sobre pelea de su nieta contra Andrea Valdiri

Finalmente, el influencer defendió su trayectoria ante la acusación de haber sido blando con Juan Manuel Santos por supuestos contratos a su familia. Para esto, Daniel Samper concluyó que el humor es un "innato" en la política, y que los humoristas somos "peces rémoras de la tragedia nacional".

Publicidad

Situación por la cual, Daniel destacó que se logró diferencias de los demás, pese a que en estos momentos aparecieron muchos creadores de contenido con sus mismos enfoques.

Mira la entrevista completa aquí: Daniel Samper le baja los humos al 'Presidente' de La Kalle por sus constantes quejas