Yina Calderón arremete con toda contra el novio de su mamá; no se guardó nada

De nueva cuenta la polémica creadora de contenido Yina Calderón rompió el silencio en sus redes sociales y explicó por qué no asistió al cumpleaños de su mamá. Situación después de que Merly Ome confesará que únicamente su hija, Juliana, le acompañó en su día especial.

Situación por la cual, Yina aprovechó para expresar los motivos por los cuales no le agrada la actual pareja de su mamá. Por medio de sus redes sociales, Yina Calderón explicó que las verdaderas intenciones del joven con su mamá, únicamente es para impulsar su carrera como creador de contenido y por ende solo se encuentra manipulándola con este fin.

“La pareja de mi mamá no tiene una edad acorde y solo tiene ganas de tener seguidores utilizándola. Por qué no se dieron ni siquiera unos regalos en esa celebración de mi mamá, entonces eso para mi es ser una persona aprovechada,” destacó Yina en una intervención en su programa. Sumado a esto, explicó que espera que su madre consiga a una persona que realmente la ame. Pero, si enfatizó que mientras que ella siga con esta persona prefiere tomar distancia y que cada una siga su camino.



¿Cómo Merly Ome reaccionó a las palabras de Yina Calderón?

Tras conocerse estas palabras, la mamá de Yina Calderón o más conocida como Merly Ome apareció en redes sociales, para refutar las palabras de su hija. Esto, sin hacer mención por los comentado, donde describió todos los regalos que le terminó regalando su pareja.

Por lo cual, con una serie de videos, la madre de la polémica influencer mencionó todos los regalos que recibió por parte de su pareja sentimental en el día de su cumpleaños, entre esos su torta, vino, y ropa. Además de la cantidad de personas que tuvo en su fiesta de celebración.

Publicidad

Puedes leer: Abuelo de Yina Calderón hace fuerte presagio sobre pelea de su nieta contra Andrea Valdiri

“Me regaló un pastel como para unas 50 personas, me llevó flores, me llevó vino. El mejor pastel, el más rico, y también me hizo la decoración, y fue a colaborar. Y me sentí tan bien, no hay mujer más feliz que lo atiendan a uno. Él es una persona humilde, pero me atendió como una reina”, aseguró.

Publicidad

Esto demuestra la compleja situación que viven ambas, en la que, de manera indirecta, ninguna de ellas se dirige la palabra, una situación que parece ser causada por la pareja de Merly Ome.

Mira también: Karina García sin piedad le da tremenda tunda a Yina Calderón