Yina Calderón arremete con toda contra el novio de su mamá; no se guardó nada

Yina Calderón arremete con toda contra el novio de su mamá; no se guardó nada

La creadora de contenido Yina Calderón volvió a arremeter contra la pareja de su mamá y explicó las razones por las que no le agrada.

Yina Calderón arremete con toda contra el novio de su mamá; no se guardó nada
Yina Calderón arremete con toda contra el novio de su mamá, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @yinacalderonoficial y pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de oct, 2025