Yina Calderón se mete en nuevos problemas; este fue el insólito motivo

Yina Calderón protagonizó una polémica con La Jesuu meses atrás, la cual se extendió en redes sociales, debido a que ninguna de las dos mostró buena dinámica con la otra, al punto que llegaron a insultarse y hacer fuertes comentarios con relación a la apariencia física de las dos.

Sin embargo, la creadora de contenido entregó unas fuertes declaraciones en medio de una entrevista, las cuales fueron catalogadas como racistas por los usuarios en redes sociales, donde habló de la apariencia física de La Jesuu y otros temas, situación que provocó la reacción de la influencer.

“La Jesuu es la famosa que peor me cae. Bueno, no es que me caiga mal, me da asco porque no se bañaba, olía feo en la casa, ella tenía mal aliento. Yo creo que ustedes lo notaban. Yo creo que ese mal aliento que carga, incluso, después de la cámara, se le notaba, me da fastidio”, mencionó Yina frente a las cámaras.

Situación que provocó comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron a Yina Calderón. “Después sale llorando porque le dicen la verdad en la cara”; “Eso no queda bien, hablar así de una persona. Me parece terrible”, entre otros mensajes que se podía leer.

¿Cuál fue la medida de La Jesuu contra Yina Calderón?

Este pasado 9 de octubre, la influencer La Jesuu manifestó que tomó medidas legales en contra de Yina Calderón, al compartir un documento oficial de la Fiscalía General de la Nación donde establece que abrió el proceso virtual contra esta.

“Hermanas Calderón están atrapadas en el racismo más patético y barato. Lo de ustedes no es superioridad, es complejo de inferioridad, disfrazado de chiste (…) Los títulos no garantizan evolución (...) El racismo se enfrenta, se denuncia y se acaba”, escribió, al compartir el texto de la Fiscalía.

Pantallazo de la denuncia de La Jesuu Foto: imagen tomada de redes sociales

Tras conocerse esta decisión, Yina Calderón entregó una noticia a sus seguidores en donde mencionó que se ausentará unos días y estará en busca de actividades que le generen paz en medio de todos los problemas y polémicas de los últimos días, además de continuar su preparación para el Stream Fighter.

“Quiero estar este fin de semana alejada de las redes, siento que lo necesito, que ya la pelea se me aproxima, siento que me voy a otro reality y terminando la pelea, me voy al otro día, entonces quiero estar este fin de semana conectada conmigo misma, ir a un spa, estar super tranquila. Entonces, descansen de mí hasta el martes”, dijo al finalizar su reality.

