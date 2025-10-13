Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
¿ADIÓS AL SISBÉN?
ACCIDENTE MARTÍN ELÍAS JR.
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Merly Ome hace una triste confesión por su hija Yina Calderón: “Yo la perdono”

Merly Ome hace una triste confesión por su hija Yina Calderón: “Yo la perdono”

Merly Ome, madre de Yina Calderón, reveló una triste situación que vivió junto a su hija, mostrando el difícil momento familiar que enfrentan.

Merly Ome hace una triste confesión por su hija Yina Calderón: “Yo la perdono”
Merly Ome hace una triste confesión por su hija Yina Calderón
Foto: foto montaje de La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de oct, 2025