Merly Ome hace una triste confesión por su hija Yina Calderón: “Yo la perdono”

Merly Ome o más conocida como la hija de Yina Calderón compartió una confesión que sorprendió a todos sus seguidores, la cual es relacionada con su hija. Durante una transmisión en vivo, la señora reconoció que no tuvo ningún mensaje de su primogénita en el día de su cumpleaños.

Por medio de un directo en su TikTok, los seguidores le preguntaron a Merly como pasó el día de su cumpleaños y especialmente, si recibió algún saludo de sus hijas. Ante esto, la señora compartió los regalos que le dieron donde se destacan perfumes, cremas y más, además se refirió a quienes la felicitaron por este día.

Puedes leer: Andrea Valdiri dice que enfrentar a Yina Calderón es como partido de la Selección Colombia



Sin embargo, cuando se refirió a su hija, Yina Calderón, ésta afirmó que: “no me llamó, no me felicitó. Pero yo la perdono”. Este detalle extraño a los seguidores de Ome, debido a que en los últimos meses parecía que madre e hija se estaban reconciliando.

¿Por qué Yina Calderón se distanció de Merly Ome?

Según se conoce la distancia entre madre e hija, se debe al último episodio de la vida personal de Merly Ome en especial por la relación sentimental que tiene. Yina Calderón expresó en varias oportunidades que no le gusta que su mamá esté con un hombre más joven, situación que la pone incómoda.

Publicidad

Puedes leer: Yina Calderón arremete contra Andrea Valdiri y la tilda de mentirosa: “Eso es un rasguño”

Mientras Yina se mantiene al margen, la otra hija de Merly, Juliana Calderón aprueba la relación. Situación que generó la distancia entre ella, pero, que en los últimos días se llegó a pensar que esto había quedado en el pasado, situación que finalmente no sucedió.

Publicidad

Pese a este mensaje, Yina Calderón no se pronunció oficialmente sobre el tema, esto debido a que la creadora de contenido explicó que se mantendrá alejada de las redes sociales hasta el marte 14 de octubre, con el fin de descansar y tomarse un tiempo para ella antes de su combate contra Andrea Valdiri, además de la última polémica que tuvo con La Jesuu

Dicho comentario de Merly Omo dividió opiniones en redes sociales; mientras que unos usuarios critican a Yina Calderón por no tener un gesto con su mamá, otros aseguraron que los asuntos familiares se deben resolver en privado, mientras que otro sector asegura que todo esto es marketing para ganar más visualizaciones.

Mira también: ¿Yina Calderón sabía que Beéle iba a lastimar a Isabela Ladera? Esto dijo antes de la polémica