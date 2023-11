Daniel Samper hace emotivo homenaje a Serafín, su perro encontrado muerto en la cama

El reconocido periodista colombiano, Daniel Samper Ospina , compartió con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de su entrañable perro, Serafín; le pérdida de su fiel amigo la dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el pasado domingo 26 de noviembre.

Samper, conocido por su conexión especial con los animales, quiso dedicarle un emotivo homenaje a su leal amigo, al que adoptó hace unos años cuando varias familias se rehusaron a acogerlo en su hogar, debido a que estéticamente el perrito no era muy atractivo.

En su columna para la revista Cambio, titulada 'La mascota de mi vida', Ospina relató la conmovedora historia de adopción de Serafín y expresó el impacto que el canino tuvo en su vida. "Hace unos días murió mi perro Serafín. Lo encontré al borde de mi cama, donde solía acostarse a la espera de que yo me despertara. Su muerte estuvo libre de estridencias; simplemente se deslizó hacia la quietud total, sin sobresaltos, con el último gesto de lealtad de morir junto a mí", compartió el periodista.

El relato continuó evocando el papel especial que Serafín desempeñó en la vida de Samper Ospina. "No me acomodo a la idea de que, en el parpadeo de una mañana de sábado cualquiera, mi amigo Serafín haya dejado de respirar; mucho menos a la realidad de que nunca más volveré a verlo: mi amigo Serafín, el guardián de las horas normales que se arrastraban en el día; la presencia que me cobijaba con un amor limpio que no hice nada para merecer", expresó el periodista.

La historia de Serafín comenzó en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, donde permaneció por más de dos años, siendo rechazado por su apariencia poco atractiva debido a la falta de pelo. Sin embargo, Daniel Samper Ospina, al conocer su historia, decidió mirar más allá de las apariencias y lo adoptó, dándole un hogar lleno de cuidados y amor, transformando la vida del canino.

En su canal de YouTube, Samper recordó la importancia de ir más allá de las apariencias al elegir a un compañero para el hogar, y aunque Serafín ya no está físicamente, seguirá dedicando la sección 'Serafín' en su programa 'NotiDanny' para contar las historias de animales que aún buscan un hogar, manteniendo viva la memoria de su querido amigo. "Mi amigo Serafín, sembrado para siempre en mi corazón", concluyó el periodista.

#LaMascotaDeMiVida



Hace unos días murió mi perro Serafín. Lo encontré al borde de mi cama, donde solía acostarse a la espera de que yo me despertara. Su muerte estuvo libre de estridencias; simplemente se deslizó hacia la quietud total, sin sobresaltos, con el último gesto de… pic.twitter.com/WUKTgWlcWK — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 26, 2023

