Greeicy reaparece y muestra fotos de su papá en medio de difícil situación: "Es imposible"

La cantante Greeicy Rendón sorprendió a sus más de 23 millones de seguidores en Instagram con un mensaje cargado de emoción y sentimiento hacia sus padres. El texto, acompañado de fotos y videos familiares, dejó ver el profundo amor que siente por ellos y el respeto por los valores que le inculcaron desde pequeña.

El mensaje llega justo en medio del proceso judicial que enfrenta su padre, Luis Alberto Rendón Melo, quien recientemente recibió medida de aseguramiento domiciliaria. Aunque la artista no se refirió directamente al caso, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una muestra de apoyo hacia él y un llamado a la paciencia y la verdad.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero… me enseñaron a trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie”, escribió Greeicy.



La intérprete de Amantes y Los consejos añadió que siente un “amor real” por las personas que la formaron y que su ejemplo la ha guiado siempre a actuar con justicia y empatía. “Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto, siento respeto, admiración y un amor profundo… amor real por los seres que son”, agregó.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, la publicación se llenó de mensajes de cariño y apoyo. Muchos le recordaron que su transparencia y sensibilidad siempre han sido parte esencial de su carrera. “Eres una mujer íntegra, lo que escribes se siente desde el alma”, comentó una usuaria.

Luis Alberto Rendón y Greeicy Rendón Foto: Instagram de Greeicy y redes sociales

Publicidad

En medio del revuelo por la medida judicial contra su padre, Greeicy mantuvo un tono sereno. En su publicación, dejó una frase que fue interpretada como su postura ante la situación:

“Tiempo al tiempo, espacio a la verdad ”.Con esas palabras, la artista dio a entender que confía plenamente en que los hechos saldrán a la luz. Además, escribió que, aunque su corazón sufre, mantiene la frente en alto: “Y aunque sufra el corazón, siempre con la frente en alto, porque la conciencia nos enseñó que si está limpia, bien se descansa”.

Publicidad

Puedes leer: Escoltas de Álvaro Uribe, mencionados en caso del papá de Greeicy Rendón; así participaron



La medida que afecta al papá de Greeicy Rendón

El padre de la cantante, Luis Alberto Rendón Melo, fue cobijado con detención domiciliaria por un proceso que aún se encuentra en etapa de investigación. Las autoridades continúan analizando los hechos, mientras la familia mantiene reserva sobre el tema. Greeicy, sin embargo, ha optado por no referirse de manera directa a los aspectos judiciales, centrando sus mensajes en lo personal y espiritual. Su publicación, más que una defensa, parece ser un homenaje al amor familiar y a la tranquilidad que da tener la conciencia limpia.