¿En la Plaza de Cayzedo o a puerta cerrada? Pulso en Cali por posesión de De La Espriella

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto, ya tiene en movimiento a las autoridades del Valle del Cauca, que analizan cuál será el escenario elegido para realizar la ceremonia en Cali.

Aunque todavía no existe una decisión definitiva, varias opciones están sobre la mesa y la seguridad es uno de los principales factores que marcará la elección.

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La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali trabajan en propuestas diferentes para definir el lugar que recibirá al mandatario electo durante el acto oficial. La decisión final estará en manos de la Casa Militar y del propio Abelardo De La Espriella, quienes deberán evaluar las condiciones de cada espacio.

El objetivo de las autoridades regionales es que la posesión presidencial en Cali se convierta en un evento de relevancia para el suroccidente colombiano y permita fortalecer la presencia del Gobierno Nacional en esta zona del país.

¿Dónde sería la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali?

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, coinciden en la importancia de que la ciudad sea protagonista de este momento. Sin embargo, sus propuestas sobre el escenario para la ceremonia son diferentes.

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Uno de los principales puntos de discusión tiene que ver con la posibilidad de realizar el evento en un espacio abierto o en un recinto cerrado. Según explicó Toro, inicialmente se contempló la tradicional Plazoleta de San Francisco, pero las condiciones de seguridad llevaron a las autoridades a considerar otras alternativas.

“El evento no puede ser en un sitio abierto por motivos de seguridad”, afirmó la gobernadora en declaraciones a La FM.

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Por esta razón, la Gobernación del Valle del Cauca analiza espacios cerrados con capacidad aproximada para mil personas. Entre los escenarios que hacen parte de las opciones se encuentran el Teatro Municipal, el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, el Centro de Eventos del Pacífico y el Teatro Jorge Isaacs.

La definición dependerá de diferentes aspectos relacionados con la logística y el esquema de seguridad que se establezca para la ceremonia del próximo 7 de agosto.

¿Dónde será la posesión de Abelardo de la Espriella? /Foto: Facebook Abelardo de la Espriella

Alejandro Eder propone la Plaza de Cayzedo

Mientras la Gobernación plantea la posibilidad de realizar la posesión presidencial en un recinto cerrado, la Alcaldía de Cali mantiene una propuesta diferente.

El alcalde Alejandro Eder considera que la ceremonia debería desarrollarse en un lugar abierto y representativo de la ciudad. Por esa razón, su administración recomendó la Plaza de Cayzedo como escenario para recibir al presidente electo.

“Recomendamos que se lleve a cabo en la Plaza de Cayzedo”, manifestó el alcalde de Cali.

Eder destacó el valor histórico y simbólico de este lugar para la ciudad y el departamento. Frente a las preocupaciones relacionadas con la seguridad, el mandatario local aseguró que las autoridades están preparadas para coordinar el operativo necesario junto con la Fuerza Pública y la Casa Militar.

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“No tendremos problemas de seguridad”, sostuvo Eder.

De esta manera, mientras la Gobernación del Valle del Cauca prioriza recintos cerrados por razones de seguridad, la Alcaldía de Cali apuesta por un escenario abierto que permita una mayor participación y tenga un significado especial para los ciudadanos.

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Esta semana se definiría el escenario de la posesión presidencial

La organización del evento avanza mientras continúan las reuniones entre las autoridades y los equipos encargados de la logística. La Gobernación del Valle del Cauca prevé intensificar durante esta semana las labores necesarias para evaluar las diferentes alternativas y definir el esquema de seguridad.

“Queremos que esta posesión sea segura, organizada y de alto nivel”, señaló Dilian Francisca Toro al referirse a los preparativos.

Por ahora, el lugar exacto de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella continúa sin confirmarse. Las opciones incluyen varios escenarios cerrados y la Plaza de Cayzedo, propuesta por la Alcaldía de Cali.

La decisión final deberá tener en cuenta las condiciones de seguridad, la capacidad de los espacios y los requerimientos establecidos para una ceremonia de esta magnitud. La expectativa se mantiene en Cali y el Valle del Cauca, a la espera de que se conozca cuál será finalmente el escenario elegido para el acto del próximo 7 de agosto.