Compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich se pierde el Mundial 2026; tuvo grave lesión

La selección de Alemania recibió una noticia que nadie esperaba a pocos días del inicio del Mundial 2026.

Cuando todo parecía listo para el debut del conjunto europeo en la cita más importante del fútbol, una lesión de última hora cambió los planes del cuerpo técnico y obligó a replantear parte de la convocatoria.

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La situación involucra a Lennart Karl, una de las jóvenes promesas del Bayern Múnich y actual compañero del colombiano Luis Díaz.

El futbolista, que se perfilaba como una de las grandes apuestas del combinado alemán para el torneo, no podrá disputar la Copa del Mundo tras sufrir una lesión durante los entrenamientos.

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La novedad generó impacto tanto en Alemania como en el entorno del Bayern, ya que el atacante venía siendo seguido de cerca por aficionados y especialistas debido a su rápido crecimiento futbolístico.

Según reportaron medios alemanes, Karl sufrió un desgarro de fibras musculares durante la más reciente sesión de entrenamiento realizada en Chicago. Tras los exámenes médicos correspondientes, se confirmó que el jugador no alcanzará a recuperarse para competir en el certamen.

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La noticia representa una baja importante para el equipo dirigido por Julian Nagelsmann, especialmente porque el joven futbolista llegaba en un momento destacado de su carrera.

Compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich se pierde el Mundial 2026 /Foto: AFP

Lennart Karl era una de las grandes apuestas de Alemania

Aunque apenas tiene 18 años, Lennart Karl había logrado abrirse camino a gran velocidad dentro del fútbol alemán.

Su ascenso fue tan acelerado que pasó de las categorías juveniles a ser considerado para integrar el grupo que representará a Alemania en el Mundial.

Su convocatoria había despertado una enorme expectativa porque se trataba de uno de los jugadores más jóvenes de toda la competencia.

La ilusión era grande porque Alemania busca recuperar protagonismo en los Mundiales después de varias participaciones que no terminaron como esperaba. Por eso, la presencia de futbolistas jóvenes aparecía como una oportunidad para renovar energías y fortalecer el proyecto deportivo.

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Sin embargo, la lesión cambió completamente el panorama.

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¿Cuándo debuta Alemania en el Mundial 2026?

A pesar del contratiempo, Alemania deberá concentrarse rápidamente en lo que será su estreno mundialista.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann debutará el próximo 14 de junio frente a Curazao en la ciudad de Houston. El compromiso está programado para las 12:00 del mediodía, hora de Colombia, y corresponde a la primera jornada del Grupo E.

Posteriormente, los alemanes enfrentarán a Costa de Marfil y Ecuador en una fase de grupos que promete ser exigente desde el comienzo.