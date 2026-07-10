Jaminton Campaz reaparece tras eliminación de Colombia: "Di todo lo que tenía"

Tras días de absoluto silencio y una ola de hostilidad digital, reaparece Jaminton Campaz en sus plataformas oficiales.

El atacante de la Selección Colombia decidió romper el silencio luego de la dolorosa eliminación en los cuartos de final del Mundial 2026, un escenario que lo convirtió de forma injusta en el blanco de graves insultos y amenazas contra su integridad por parte de algunos hinchas en redes sociales.

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El extremo fue duramente señalado por fallar una oportunidad clara de gol en los últimos minutos del partido ante su rival, una acción que pudo clasificar de manera directa a la 'Tricolor' y evitar la fatídica tanda de penales.

Ante el hostigamiento, el jugador optó por alejarse temporalmente del foco público hasta hoy, cuando reaparece Jaminton Campaz con un mensaje cargado de madurez, fútbol y paz.

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El conmovedor mensaje de Campaz para toda Colombia

Lejos de responder con rabia a los ataques cibernéticos, el actual futbolista de Rosario Central utilizó su comunicado para expresar su profundo amor por el país y agradecer a quienes no le soltaron la mano.

"Ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", sentenció de manera contundente, haciendo un llamado a la cordura y al respeto mutuo dentro de la sociedad colombiana.

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El delantero prefirió rescatar el valor de haber cumplido su meta de la infancia antes que hundirse en los comentarios negativos.

"Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño", redactó el tumaqueño en el texto que rápidamente se volvió viral.

Respaldo inmediato del plantel y de Ángel Di María

La publicación donde reaparece Jaminton Campaz con un mensaje de resiliencia generó una respuesta masiva de solidaridad en el ámbito deportivo.

El apoyo más destacado provino de su compañero en el club argentino, el histórico astro Ángel Di María. El campeón del mundo no dudó en arropar al colombiano públicamente con palabras de aliento para levantar su moral.

"Amigo, cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos", escribió 'Fideo', demostrando el enorme compañerismo que existe en el vestuario de Rosario Central y contrarrestando la intolerancia de los hinchas radicales.

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Con esta emotiva reaparición, Jaminton Campaz cierra un capítulo amargo en lo deportivo y abre el debate sobre la salud mental de los futbolistas ante el acoso virtual.

Cobijado por su familia y figuras de talla mundial, el extremo ya se enfoca en su regreso a las canchas para demostrar que el fútbol siempre otorga una revancha.

