El desfile del 20 de julio abandona el norte de Bogotá: conoce la nueva ruta en el sur

La celebración del Día de la Independencia en Colombia tendrá un cambio histórico en Bogotá. Por primera vez en los últimos años, el desfile militar del 20 de julio no se realizará en los tradicionales corredores del norte de la ciudad, sino en Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

La decisión cambiará la movilidad de miles de ciudadanos, por lo que quienes planeen asistir al evento o transitar por esta zona deberán conocer el recorrido oficial del desfile militar, los cierres viales y las modificaciones en el transporte público anunciadas por las autoridades.

Puedes leer: El festivo del 20 de julio no es para todos: Ley "tumbó" descanso de miles de colombianos



¿Cuál será el recorrido del desfile militar del 20 de julio en Bogotá?

La Avenida Ciudad de Villavicencio será el escenario principal del desfile militar del Día de la Independencia.

Allí marcharán integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en un recorrido que irá desde la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar, hasta la transversal 71C, frente al Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño.

Publicidad

La conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia se desarrollará durante la mañana del lunes festivo y recorrerá sectores como Madelena, El Perdomo, El Ensueño y Candelaria La Nueva, donde se espera la asistencia de miles de personas.

Cierres viales por el desfile militar en Bogotá

Para garantizar la seguridad de los más de 2.200 uniformados y de los asistentes, la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó varios cierres viales por el desfile militar del 20 de julio.

Publicidad

Las restricciones estarán vigentes desde la medianoche hasta las 4:00 p. m. en los siguientes corredores:



Avenida Ciudad de Villavicencio: cierre total en ambos sentidos entre la Autopista Sur y la Avenida Boyacá.

cierre total en ambos sentidos entre la Autopista Sur y la Avenida Boyacá. Avenida Gaitán Cortés: cierre completo entre la Avenida Boyacá y la calle 68F Sur.

cierre completo entre la Avenida Boyacá y la calle 68F Sur. Avenida Boyacá: cierre de la calzada lenta en sentido norte-sur, desde la Diagonal 52 Sur hasta la carrera 24.

Las autoridades también informaron que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo habrá cierres parciales por los ensayos de las tropas.

Como alternativa para evitar congestiones, se recomienda utilizar la Autopista Sur.

El desfile del 20 de julio abandona el norte de Bogotá (creada con IA)

Cambios en TransMilenio y rutas del SITP

El desfile militar en Ciudad Bolívar también provocará modificaciones en la operación de TransMilenio y del SITP.

El Portal El Tunal suspenderá temporalmente los servicios alimentadores:



6-1 Candelaria

6-1C Casa Linda

6-3 Sierra Morena

Además, varias rutas zonales del SITP tendrán desvíos programados para facilitar el desarrollo del evento y reducir el impacto sobre la movilidad.

Pico y Placa Regional durante el Plan Retorno

La jornada del 20 de julio coincidirá con el Pico y Placa Regional por el regreso de viajeros a Bogotá durante el puente festivo.

Publicidad

Las restricciones serán las siguientes:



12:00 m. a 4:00 p. m.: ingreso permitido únicamente para vehículos con placas terminadas en número par.

ingreso permitido únicamente para vehículos con placas terminadas en número par. 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en número impar.

Puedes leer: El plan de Abelardo de la Espriella para su posesión presidencial, ¿lejos de Bogotá?

Publicidad

Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación, especialmente para quienes ingresen por el sur de Bogotá o deban movilizarse cerca del recorrido del desfile militar del Día de la Independencia.

Esta medida busca reducir los tiempos de desplazamiento y facilitar el desarrollo de uno de los eventos más importantes de la celebración del 20 de julio en Colombia.

