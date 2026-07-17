El festivo del 20 de julio no es para todos: Ley "tumbó" descanso de miles de colombianos

Aunque el 2026 es un año generoso en descansos con un total de 19 feriados, la suerte no será la misma para todos este lunes 20 de julio.

Una reciente normativa puso fin a la ilusión de un fin de semana extendido para un sector específico de la fuerza laboral en el país.

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Este año, la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia cae un lunes, un fenómeno que no ocurría desde hace siete años y que prometía ser uno de los descansos más esperados.



Sin embargo, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) emitió la Resolución 0478 de 2026, la cual modifica el panorama para varios empleados públicos.

¿Qué trabajadores deben trabajar el festivo del 20 de julio en Colombia?

Si trabajas para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), esta información te interesa directamente.

La medida no afecta a todos los colombianos, sino específicamente a los servidores públicos de dicha entidad que forman parte de las dependencias encargadas de los procedimientos, trámites y actividades relacionadas con la contratación estatal.

De acuerdo con el documento oficial, el lunes 20 de julio ha sido declarado como día hábil para este grupo con el fin de no detener procesos críticos del Gobierno Nacional.

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Si tus funciones incluyen adelantar trámites precontractuales, contractuales o actuaciones administrativas y presupuestales dentro del Dapre, te tocará cumplir con tu jornada este lunes.

Es importante que sepas que, según la resolución, realizar estas labores en dicha fecha no genera el reconocimiento ni el pago de horas extras.

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La normativa es clara al señalar que estos días se habilitan únicamente para el cómputo de términos legales y para garantizar que la contratación estatal no se detenga, sin que esto signifique exceder la jornada legal máxima permitida.

¿Por qué se canceló el descanso del 20 de julio para estos empleados?

La razón principal detrás de esta decisión es la necesidad de adelantar los procesos de selección y las actuaciones presupuestales que gestiona la Presidencia de la República.

Al declarar el festivo como día hábil, el Gobierno asegura que los términos legales sigan corriendo, facilitando la ejecución de proyectos y contratos que son fundamentales para la administración pública.

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Esta situación ha generado controversia en el ámbito legal. El abogado Germán Calderón España ya radicó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra esta resolución.

El demandante argumenta que la medida infringe el derecho constitucional al descanso necesario y que existe una supuesta desviación de poder en la decisión.

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No obstante, mientras el alto tribunal no se pronuncie de fondo, la resolución sigue vigente y los trabajadores mencionados deberán presentarse a sus labores.

El origen de los puentes festivos: La Ley Emiliani

Para entender por qué valoramos tanto estos días, hay que recordar que en Colombia el sistema de puentes festivos existe gracias a Raimundo Emiliani Román.

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Él fue el impulsor de la Ley 51 de 1983, mejor conocida como Ley Emiliani, con la cual se reformó el Código Sustantivo del Trabajo para trasladar ciertos festivos religiosos y civiles al lunes siguiente.

El objetivo original era fomentar el turismo interno, permitiendo que las familias tuvieran tres días seguidos de descanso.

A pesar de este ajuste para el personal del Dapre, el calendario de 2026 sigue siendo uno de los más robustos en términos de descanso, sumando 12 puentes festivos en total.

Además del 20 de julio, el calendario oficial incluye fechas clave como el 7 de agosto (Batalla de Boyacá) y el nuevo feriado de la Virgen de Chiquinquirá.

Si no haces parte de las dependencias de contratación del Dapre, podrás disfrutar de tu descanso remunerado como lo establece la ley para todos los sectores, tanto públicos como privados.

