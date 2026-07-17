Manifestaciones el festivo del 20 de julio afectarían viajes; advierten cierres viales

Este lunes 20 de julio de 2026, Colombia vivirá una jornada de alta intensidad en sus calles debido a la coincidencia de dos grandes eventos: el tradicional desfile militar de Independencia y una convocatoria masiva a marchas nacionales.

Estas actividades pondrán en aprietos la movilidad de miles de conductores y viajeros que regresan a sus hogares.

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La situación ha llevado a que muchos ciudadanos cancelen o reprogramen sus viajes ante la advertencia de cierres viales y colapsos en las arterias principales de las ciudades más importantes del país.



Además, las autoridades aéreas como la Aerocivil ya han advertido sobre posibles modificaciones en los vuelos desde y hacia Bogotá, por lo que tu viaje podría verse afectado incluso si no vas por carretera.

¿Dónde serán las marchas y concentraciones este 20 de julio en Colombia?

Las manifestaciones han sido convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Comando Nacional Unitario y la Asamblea Nacional Popular.

El objetivo principal de estas concentraciones es expresar que Colombia es una nación libre y soberana, además de escuchar el discurso de despedida del presidente Gustavo Petro como jefe de Estado.

Si te encuentras en alguna de las siguientes ciudades, toma nota de los puntos de encuentro principales donde se concentrará la ciudadanía:

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Bogotá: El epicentro político será la Plaza de Bolívar, pero también habrá una concentración clave frente al Centro Comercial El Ensueño, en Ciudad Bolívar, desde las 11:00 a. m..

Medellín: El punto de reunión será el Parque Berrío.

Cali: Los manifestantes se darán cita en la Plaza de Cayzedo.

Barranquilla: El encuentro tendrá lugar en la Plaza de la Paz.

Cartagena: Se esperan movilizaciones en la Plaza de los Coches.

Otras ciudades que registrarán afectaciones relevantes incluyen Bucaramanga (Parque Santander), Tunja (Plaza de Bolívar), Pasto (Plaza de Nariño), Ibagué (Plaza de Bolívar) y Valledupar (Plaza Alfonso López).

Básicamente, se ha hecho un llamado a llenar las plazas públicas de todos los municipios del país.

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¿Qué vías estarán cerradas en Bogotá por el desfile militar y las manifestaciones?

Bogotá enfrentará un reto logístico adicional este año. Por primera vez, el desfile militar y policial no se realizará en sus rutas tradicionales del norte o centro, sino que se trasladará al sur de la capital, específicamente a la localidad de Ciudad Bolívar.

La Alcaldía de Bogotá ha confirmado que habrá cierres totales en la avenida Villavicencio. El área afectada comprende desde la Autopista Sur hasta la carrera 22B, cerca de la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Las tropas y vehículos oficiales se movilizarán por esta avenida, pasando por barrios como El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva.

Este cambio de ubicación, sumado a la marcha convocada por los sindicatos, generará una congestión inusual en el sur de la ciudad, afectando una de las salidas y entradas principales para quienes viajan hacia el suroccidente del país.

Razones detrás de la movilización nacional del 20 de julio

Es importante que comprendas el contexto de estas marchas para que dimensiones su magnitud. El presidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a acompañar a la fuerza pública y a escuchar sus palabras de despedida.

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Por su parte, Fabio Arias, presidente de la CUT, explicó que las organizaciones sociales buscan defender las reformas logradas y rechazar los anuncios del nuevo Gobierno electo, liderado por Abelardo De La Espriella, sobre quien afirman que sus designios se alinean con intereses extranjeros.

Recomendaciones para tu movilidad

Si no puedes evitar salir de casa este lunes festivo, te sugerimos seguir estas recomendaciones oficiales para minimizar el impacto en tu tiempo:

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