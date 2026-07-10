El plan de Abelardo de la Espriella para su posesión presidencial, ¿lejos de Bogotá?

El próximo 7 de agosto Colombia vivirá un hecho inédito en su historia política reciente. El mandatario electo, Abelardo de la Espriella, ha manifestado su firme intención de romper la tradición protocolaria.

Su equipo de transición solicitó formalmente al Congreso evaluar la viabilidad de realizar la posesión presidencial en una guarnición militar y fuera de la capital del país.

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Esta solicitud ha encendido el debate jurídico y logístico entre expertos constitucionalistas, congresistas y la opinión pública.

¿Dónde será la posesión de Abelardo de la Espriella?

Tradicionalmente, este acto solemne se ejecuta en el Salón Elíptico del Capitolio o en la emblemática Plaza de Bolívar en Bogotá.

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Sin embargo, la coordinadora de transición, Mariana Pacheco, remitió una carta al Legislativo pidiendo el traslado de la sede. El objetivo del nuevo Gobierno es rendir un tributo directo a los soldados y policías del país.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre el lugar exacto, diversas versiones de medios apuntan a opciones con alto simbolismo:



Un batallón en Popayán (Cauca), debido al fuerte impacto del conflicto armado en esa región.

(Cauca), debido al fuerte impacto del conflicto armado en esa región. Una base militar en Cali, Tolemaida o Madrid.

Abelardo De La Espriella Foto: Redes de Abelardo De La Espriella

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¿Se puede hacer la posesión en una guarnición militar fuera de Bogotá?

La respuesta jurídica es compleja. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry advierte que la posesión se hace ante el Congreso en pleno, según lo estipulado por la ley colombiana.

Por lo tanto, el mandatario no puede elegir deliberadamente cualquier locación sin un consenso previo.

Para que este traslado sea legal, el nuevo Congreso (que se instala el 20 de julio) debe aprobar una proposición interna en ambas cámaras.

El actual presidente del Senado, Lidio García, confirmó que el procedimiento es legalmente viable si se tramita de forma correcta y se alcanzan los quórums necesarios para sesionar fuera de Bogotá.

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A pesar de la viabilidad legal, analistas y expertos como el excanciller Julio Londoño Paredes tildan la propuesta como un "absurdo" logístico y de seguridad.

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Mover a 108 senadores y 188 representantes a la Cámara, sumado a delegaciones internacionales y jefes de Estado, hacia una zona de conflicto implica un riesgo innecesario.

Expertos sugieren que, de realizarse en un recinto militar, este debería ubicarse en Bogotá o en zonas aledañas.

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¿Qué pasa si el Congreso no aprueba el traslado?

Si las cámaras legislativas niegan la solicitud de trasladarse a Popayán o a otra base, la Constitución Política abre una alternativa secundaria.

El presidente electo podría posesionarse ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, analistas aclaran que este recurso está reservado estrictamente para escenarios de fuerza mayor donde el Congreso se encuentre impedido para sesionar, una condición que actualmente no se cumple.