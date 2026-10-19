Aparecen fotos inéditas de Blessd antes de ser famoso; vendía fruta y dulces

Blessd compartió con sus seguidores en redes sociales imágenes de su juventud y reflexionó sobre los esfuerzos que tuvo que hacer antes de alcanzar la fama.

A través de sus plataformas digitales, el artista recordó la época en la que trabajaba vendiendo frutas, verduras y dulces para contribuir al sustento de su hogar. Estas actividades las realizaba mientras estudiaba, antes de consolidar su carrera musical.

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¿Cuáles fueron las imágenes que compartió Blessd en sus redes sociales?

En una publicación realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Blessd mostró dos fotografías que corresponden a su etapa en el colegio. En una de ellas se puede observar un recipiente con gomitas.

En el mensaje que acompañó las imágenes, el cantante explicó que durante su juventud se dedicó a vender frutas, verduras y dulces en su colegio para generar ingresos y aportar a la economía de su familia.

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“Yo vengo de guerr34r, de vender frutas, verduras y dulces en el colegio para tener mi sustento y hoy soy millonario gracias a la música”, se lee en la publicación compartida por el artista.

Asimismo, mencionó que durante sus inicios tuvo que enfrentar situaciones de menosprecio por parte de otras personas debido a sus limitaciones económicas, a no tener ropa de marca y a las dificultades para conseguir un plato de comida.

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Lo que superó Blessd para llegar a la fama

En su mensaje, el artista también habló sobre el contexto social en el que creció y las decisiones que tomó durante su juventud. Blessd aseguró que nunca se involucró en actividades al margen de la ley y explicó que las historias de amigos cercanos que terminaron en situaciones delictivas le permitieron comprender los riesgos de ese entorno.

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“Yo fui vendedor y rebuscador, pero nunca me desvié, solo me enfoqué”, señaló el cantante urbano.

En relación con el contenido de sus canciones, el artista afirmó que sus letras no hacen referencia a grupos al margen de la ley. Por el contrario, aseguró que su propuesta musical se centra en la superación personal y está inspirada en sus propias experiencias de vida.

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De igual manera, Blessd expresó que Dios tiene un propósito para cada persona e invitó a sus seguidores a no tomar caminos equivocados. Además, aprovechó el mensaje para hacer referencia a una próxima celebración.

Tras la publicación de las fotografías, varios usuarios en redes sociales reaccionaron a su historia, con comentarios sobre su evolución artística y los cambios en su apariencia física desde sus primeros años hasta su consolidación en la industria musical.