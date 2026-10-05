Dolorosa coincidencia: bus arrolla a motociclista y su papá lo reconoce al bajarse

Sobre la avenida Circunvalar de Barranquilla, a la altura del complejo industrial Metroparque, se registró un grave accidente de tránsito que terminó con la vida del motociclista Héctor Beleño Ortiz, de 30 años de edad.

Lo más impactante es que su propio padre, Willman Beleño, se movilizaba como pasajero dentro del bus de servicio público que terminó arrollándolo en la vía.

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¿Cómo ocurrió el fatal accidente de tránsito en la avenida Circunvalar de Barranquilla?

Según los primeros reportes y testimonios recopilados sobre la emergencia, Héctor Beleño transitaba en su motocicleta por la avenida Circunvalar cuando dos buses de transporte público pertenecientes a la empresa Coolitoral se vieron involucrados en el siniestro.



En declaraciones entregadas por su padre, Willman Beleño, los dos vehículos colectivos venían realizando competencias en la vía, una conducta conocida popularmente en la zona como "regateo".



De acuerdo con su relato, desde la altura del barrio 20 de Julio, varios pasajeros le exigieron al conductor del bus en el que él viajaba que bajara la velocidad porque estaba poniendo en riesgo sus vidas.

Aunque el chofer acató la petición inicialmente y redujo la marcha, al llegar al trancón ubicado en el sector de la Cordialidad, ambas busetas se volvieron a encontrar y retoman la competencia por el carril.

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Al aproximarse al sector del Parque Industrial Metroparque, uno de los buses rozó o golpeó la motocicleta de Héctor, lo que provocó que el joven perdiera el equilibrio y cayera sobre la calzada.

Segundos después, la segunda buseta —en la que viajaba Willman Beleño con dirección al norte de la ciudad— realizó una maniobra para esquivar un vehículo particular y terminó embistiendo de forma violenta al motociclista.

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El impacto provocó la muerte instantánea de Héctor en el mismo lugar de los hechos.

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¿Cómo descubrió Willman Beleño que la víctima del accidente era su propio hijo?

La forma en que el señor Willman Beleño se enteró de la muerte de su hijo ocurrió en medio de circunstancias insólitas. Según explicó, abordó esa buseta de transporte colectivo debido a que se le hacía tarde para desplazarse hacia su lugar de trabajo.

Tras producirse la colisión y detenerse el vehículo, Willman decidió bajarse con la intención de tomar otro bus para continuar su trayecto.

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Sin embargo, antes de retirarse del punto, decidió acercarse a observar la escena del accidente. Al mirar la motocicleta tendida sobre el pavimento, le llamó la atención la matrícula y sospechó que podía tratarse de su familiar.

En ese momento, el padre le solicitó a un agente de tránsito presente en el sitio que verificara la cédula de ciudadanía del fallecido y le indicó el nombre de su hijo para salir de dudas.

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Segundos después, la autoridad le confirmó que la persona que yacía sin vida sobre la vía era, en efecto, su hijo Héctor Beleño Ortiz.

¿Quién era Héctor Beleño Ortiz y qué exigen sus familiares a las autoridades?

Si te preguntas por el perfil de la víctima, se estableció que Héctor Beleño Ortiz tenía 30 años de edad y era padre de una niña menor de edad. De profesión ingeniero mecatrónico, en la actualidad cursaba una maestría en Ingeniería y Estrategia en la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB).

Además, trabajaba como contratista vinculado a la Oficina de Planeación de la Universidad del Atlántico, sitio hacia el que se dirigía a cumplir sus labores diarias cuando ocurrió el siniestro.

Ante la gravedad del suceso, Willman Beleño solicitó a las autoridades de tránsito de Barranquilla que adelanten las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades de los conductores de la empresa Coolitoral.

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Asimismo, solicitó que se ejerza un mayor control y regulación sobre el exceso de velocidad y la imprudencia con la que transitan algunos vehículos de servicio público en la ciudad.

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¿Qué otros accidentes fatales se han registrado recientemente en la avenida Circunvalar?

Este caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos viales en la avenida Circunvalar. Menos de 24 horas antes del accidente de Beleño Ortiz, las autoridades reportaron la muerte de otro motociclista en el mismo corredor vial, identificado como Adrián De La Hoz Salamanca, de 25 años.

Ese hecho se registró la mañana del miércoles 30 de septiembre cerca del puente del barrio Siete de Abril. De La Hoz Salamanca, oriundo de Cerro de San Antonio (Magdalena) y residente en Villas de Soledad, falleció tras chocar su motocicleta contra la parte posterior de una volqueta.

El joven, padre de un niño de dos años, se movilizaba junto a su esposa, quien resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

Por el momento, las autoridades de tránsito avanzan en los peritajes e investigaciones judiciales para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjeron ambos siniestros en este importante corredor de la ciudad.