¿Alina Lozano salió del clóset? La actriz sorprendió tras salir vestida como un hombre

Alina Lozano volvió a llamar la atención de los internautas con una publicación que encendió las redes sociales; la recordada actriz de Pedro el escamoso compartió un video humorístico en el que apareció caracterizada como hombre y sorprendió con una inesperada declaración.

En la grabación, la intérprete de Doña Nidia Pacheco protagonizó una divertida escena junto a la señora Rosita, quien cuestionó su apariencia.

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La conversación tomó un giro inesperado cuando la artista aseguró que decidió salir del clóset y anunció que, desde ese momento, tendría una nueva identidad.



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¿Por qué Alina Lozano afirmó que “salió del clóset”?

El video comenzó cuando Rosita, trabajadora doméstica de la casa de la actriz, notó su cambio de apariencia y le preguntó: “Señora, ¿qué le dio? Ya le dio por vestirse de hombre”. Ante el comentario, Alina respondió: “Mira, he decidido salir del clóset y lo he decidido hacer de corazón y frente al mundo”.

Dicho esto, la reconocida actriz se presentó con el nombre que utilizaría en su caracterización masculina: “De ahora en adelante me puedes llamar Víctor Lozano para servirte”.

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Durante la escena, la intérprete aseguró que Alina ya no existía, mientras Rosita le siguió el juego y respondió: “Bueno, mucho gusto, señor Víctor Lozano”, antes de hacerle un reclamo por su vestuario.

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La situación tomó otro rumbo cuando Rosita aprovechó el momento para cobrarle una supuesta deuda a la actriz: “Y me debe una platica que no me pagó la señora Lina. Me debe, vienen las cesantías, viene la prima, el sueldo, todo eso”, reclamó durante el intercambio, que provocó risas entre quienes vieron la publicación.

La trabajadora también mencionó asuntos relacionados con los gastos del hogar y el mercado: “Ya, ahora ya me voy para la costa y necesito todo eso y quiero la platica ya. Y cuando estaba la señora Lina no hacía mercado”, comentó, mientras la grabación mantenía el tono de una discusión cotidiana llevada a la comedia.

Antes de terminar, insistió en que, si ahora Víctor estaba a cargo de la casa, debía responder por las obligaciones pendientes: “Como usted está ahora representando la casa, tiene que hacer mercado y necesito todo al día”, dijo, para luego cerrar con otro comentario jocoso sobre el comportamiento de la actriz.

¿Cómo comenzó Alina Lozano su carrera en la actuación?

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Alina Lozano tuvo sus primeros acercamientos a la actuación cuando todavía estudiaba en el colegio, etapa en la que una de sus profesoras la motivó a participar en actividades teatrales. Aquella invitación despertó su gusto por la interpretación y marcó el comienzo de un camino que más adelante la llevaría a la televisión.

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Su experiencia sobre las tablas le permitió desarrollar sus habilidades artísticas y asumir nuevos retos frente a las cámaras. Con el paso de los años, logró ganarse un lugar en la televisión colombiana gracias a diferentes personajes, entre ellos Doña Nidia Pacheco, la particular mujer que interpretó en Pedro el escamoso y que sigue presente en la memoria de los televidentes.

A sus 61 años, la actriz mantiene el contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, donde comparte videos en los que combina la actuación con situaciones cotidianas llevadas al humor. Su transformación en Víctor Lozano es una muestra de cómo continúa explorando nuevas caracterizaciones para entretener a los internautas.

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