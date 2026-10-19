Fallece "Roberta" de 'Rebelde' tras delicada enfermedad; ¿presentía su muerte?

Lua Blanco, recordada por interpretar a Roberta Messi en la versión brasileña de ‘Rebelde’, falleció a los 39 años, luego de enfrentar un cáncer de intestino. La noticia ha generado conmoción entre los seguidores de la telenovela y figuras del entretenimiento, entre ellas la cantante y actriz Dulce María.

La partida de la artista ocurrió el domingo 18 de octubre, según informó el medio brasileño O Globo. Su familia confirmó la noticia y compartió detalles sobre la enfermedad que enfrentó durante los últimos meses de su vida.

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Sin embargo, una publicación que Lua realizó pocos días antes de su fallecimiento despertó la curiosidad de sus seguidores. Se trató de una serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, acompañadas por un mensaje de gratitud y una ilustración religiosa que ahora cobra especial atención.



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Lua Blanco murió dos meses después de conocer su diagnóstico

María Cândida Ribeiro, tía de la actriz, habló con el medio Terra sobre el proceso que vivió su sobrina después de conocer su diagnóstico. Según explicó, el tiempo entre la noticia de la enfermedad y su fallecimiento fue de aproximadamente dos meses.



La familiar también describió cómo fueron sus últimos días y destacó que la artista estuvo acompañada por personas cercanas durante ese periodo.

“Desde el diagnóstico hasta su partida, Lua vivió dos meses, así que tuvo la gran suerte de que su fallecimiento fuera rápido, sin sufrimiento ni miedo. Lu era una mujer muy espiritual”, declaró María Cândida Ribeiro, de acuerdo con la entrevista publicada por Terra.

La tía de la intérprete también señaló que Lua contó con una amplia red de apoyo. Más de 80 amigos y familiares estuvieron pendientes de ella y la acompañaron durante el proceso.

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Por su parte, sus seres queridos compartieron un comunicado en el que expresaron cómo vivieron la despedida de la actriz. En el mensaje aseguraron que partió “en paz, llena de amor y con la plena fe de que iba directamente a los brazos de Dios”.

Las palabras de su familia dejaron ver la importancia que tuvieron sus creencias y el acompañamiento de sus seres queridos durante las últimas semanas de su vida.

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La publicación de Lua Blanco que llamó la atención días antes de morir

Uno de los detalles que más ha despertado comentarios tras conocerse la noticia fue una publicación que la actriz compartió el 13 de octubre, apenas cinco días antes de su fallecimiento.

En su cuenta de Instagram, Lua publicó un carrusel de imágenes en el que aparecían diferentes momentos junto a sus familiares. La artista acompañó las fotografías con el título “Momentos de gratitud”.

Entre las imágenes había una ilustración que mostraba a Jesús cargando a una mujer. Esta representación religiosa se convirtió en uno de los elementos que más llamaron la atención después de conocerse la muerte de la actriz.

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A partir de esa imagen, surgieron preguntas entre quienes recordaron su publicación y comenzaron a relacionarla con lo ocurrido días después. Algunos se preguntan si la artista tenía algún presentimiento sobre su partida.

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No obstante, la publicación por sí sola no permite establecer que Lua Blanco supiera que su fallecimiento estaba cerca. Lo que se conoce es que compartió esas imágenes pocos días antes de morir y que su mensaje estaba relacionado con la gratitud.

El interés alrededor de este contenido también ha llevado a que sus seguidores recuerden el lado más personal de la actriz, más allá de los personajes que interpretó en televisión.

Fallece querida actriz de 'Rebelde'; ¿presentía su muerte

¿Quién era Lua Blanco, la actriz de ‘Rebelde’?

Lua Blanco alcanzó reconocimiento entre el público por su participación en la versión brasileña de ‘Rebelde’, producción en la que interpretó a Roberta Messi.

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Su personaje hizo parte de una historia juvenil que reunió a un grupo de estudiantes y que conectó con una audiencia interesada en las relaciones entre sus protagonistas, la música y los conflictos propios de la adolescencia.

La actriz también desarrolló una faceta musical, por lo que su trayectoria estuvo vinculada tanto con la actuación como con el entretenimiento.

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La noticia de su fallecimiento provocó reacciones entre quienes siguieron su carrera y entre personas que recuerdan su paso por la producción brasileña. Entre las figuras que se han relacionado con la noticia se encuentra Dulce María, reconocida por su participación en la versión mexicana de ‘Rebelde’.

Aunque ambas artistas estuvieron vinculadas a distintas versiones de la historia, el nombre de Lua volvió a ocupar la atención de los seguidores de la telenovela tras confirmarse su fallecimiento.