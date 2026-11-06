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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Muere querido actor por cáncer; esposa reveló secreto que guardó durante su enfermedad

Muere querido actor por cáncer; esposa reveló secreto que guardó durante su enfermedad

La esposa del reconocido actor confirmó su fallecimiento con un emotivo mensaje y reveló detalles de la enfermedad que enfrentó durante años.

Muere querido actor por fuerte cáncer; esposa confesó secreto tras la muerte
Charles F. Porter falleció a los 47 años. Su esposa confirmó la noticia y recordó la batalla que enfrentó contra el linfoma de Hodgkin.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

El mundo de la actuación está de luto tras confirmarse la muerte del actor Charles F. Porter, quien falleció el pasado 2 de noviembre de 2026 a causa de un linfoma de Hodgkin en etapa 4.

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La noticia fue compartida por su esposa, Candice Tab-Porter, quien publicó un sentido mensaje para despedirlo y recordar los 18 años que compartieron juntos.

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La partida del intérprete tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes conocieron la noticia a través de las redes sociales de su pareja.

Charles F. Porter, cuyo nombre completo era Charles Frederick Porter, tenía 47 años. Su esposa fue la encargada de comunicar públicamente la noticia y compartir algunos recuerdos de la relación que construyeron durante casi dos décadas.

"Charles Frederick Porter 3/13/79 - 11/2/26. Con un gran corazón quería compartir el fallecimiento de mi esposo Charles Frederick Porter. Me siento honrada de haber estado a su lado durante los increíbles 18 años que tuvimos juntos y realmente creer que Dios nos trajo el uno al otro por una razón", escribió Candice en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje estuvo acompañado de palabras de cariño y reconocimiento hacia el hombre con quien compartió buena parte de su vida. La publicación también permitió conocer un poco más sobre la personalidad del actor y la forma en que afrontó uno de los periodos más difíciles de su historia.

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¿De qué murió el actor Charles F. Porter?

La muerte del actor estuvo relacionada con un linfoma de Hodgkin en etapa 4, una enfermedad que enfrentó durante un largo periodo.

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Se trata de un diagnóstico que marcó su vida y que, según el relato de su esposa, nunca hizo que abandonara sus principios ni la manera en que veía el mundo.

Charles Frederick Porter
Charles Frederick Porter

Aunque la enfermedad representó una dura batalla, Candice destacó que Charles procuró no dejar que su situación definiera cada uno de sus días. En su mensaje, recordó que el intérprete evitaba quejarse de lo que estaba atravesando y buscaba encontrar aspectos positivos incluso en los momentos complicados.

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La esposa también compartió una reflexión sobre las enseñanzas que recibió de él durante los 18 años de relación. Según sus palabras, Charles le mostró la importancia de estar presente y disfrutar de las pequeñas cosas.

"Charles me enseñó cómo estar presente, vivir el momento y disfrutar de toda la belleza que la vida tenía para ofrecer. Vivió el más alto estándar de integridad, nunca comprometió sus valores, guiado por el ejemplo y siempre hizo lo que dijo que iba a hacer", expresó.

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