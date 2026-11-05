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Murió querida actriz y locutora: padecía una grave enfermedad que mantuvo en secreto

La reconocida actriz y comediante falleció a los 77 años tras enfrentar una grave enfermedad que mantuvo en privado.

Murió querida actriz mexicana a los 77 años: padecía una grave enfermedad que mantuvo en secreto
María Alicia Delgado murió a los 77 años tras enfrentar una enfermedad que mantuvo en privado.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

La actriz, comediante y locutora mexicana María Alicia Delgado murió el 4 de noviembre de 2026, a los 77 años, después de enfrentar una enfermedad que mantuvo lejos de la atención pública.

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Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI), que compartió un mensaje para despedir a la artista y enviar sus condolencias a sus familiares y amigos.

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La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y a quienes conocieron su trabajo en la televisión mexicana, pues la intérprete había llevado su situación médica con absoluta reserva. De hecho, gran parte de sus colegas y admiradores desconocían el complicado momento de salud que atravesaba.

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María Alicia Delgado nació el 18 de marzo de 1949 en Monterrey y construyó una trayectoria en el entretenimiento gracias a sus participaciones en producciones televisivas, programas de humor y proyectos de doblaje. Su versatilidad le permitió pasar por diferentes formatos, desde la comedia hasta las telenovelas, convirtiéndose en un rostro conocido para varias generaciones de televidentes.

Sin embargo, detrás de sus apariciones en televisión, la actriz enfrentaba una situación médica que se habría agravado durante sus últimos meses de vida.

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¿De qué murió María Alicia Delgado? La enfermedad que le diagnosticaron

Uno de los detalles que se conocieron después de su fallecimiento fue el diagnóstico que recibió la intérprete. De acuerdo con Yodi Marcos, una de las amigas de María Alicia Delgado, la actriz padecía cáncer de páncreas, enfermedad que habría deteriorado progresivamente su estado de salud.

La misma persona reveló que durante las últimas tres semanas de vida permaneció hospitalizada en una institución médica, donde recibió atención debido a su condición.

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La situación se mantuvo en privado por decisión de la propia artista, quien habría preferido atravesar este proceso lejos de la exposición pública. Por esa razón, la noticia de su fallecimiento generó sorpresa entre quienes seguían su carrera y no tenían conocimiento de su diagnóstico.

La discreción con la que manejó su enfermedad hizo que los detalles de sus últimos días se conocieran después de que se confirmó su muerte. Hasta entonces, sus seguidores no tenían información pública sobre la gravedad de su estado de salud.

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Así confirmó la ANDI la muerte de la actriz mexicana

La Asociación Nacional de Intérpretes de México fue una de las primeras entidades en pronunciarse sobre el fallecimiento de María Alicia Delgado. A través de un comunicado oficial, la organización lamentó la partida de su socia y recordó algunos de los trabajos que hicieron parte de su trayectoria artística.

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"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia, María Alicia Delgado", señaló la institución.

En el mismo mensaje, la asociación destacó su participación en diferentes producciones de televisión y envió un mensaje a sus seres queridos.

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"Fue una actriz mexicana recordada por su participación en exitosas producciones como 'Derbez en acuñado', 'Está libre' y la telenovela 'Monteverde'. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias", agregaron.

El pronunciamiento permitió confirmar públicamente la noticia y recordar el recorrido de una artista que participó en distintos espacios del entretenimiento mexicano.

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