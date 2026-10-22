¿Le han hecho brujería a Giovanny Ayala? El cantante sorprendió con su respuesta

En una entrevista con El Klub de La Kalle, el reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala habló sobre diferentes aspectos de su vida personal y profesional, incluidos algunos episodios que han marcado su trayectoria artística.

Durante su participación en el programa, el intérprete respondió preguntas sobre las críticas que ha recibido, sus creencias religiosas y algunas experiencias personales que despertaron la curiosidad de los oyentes.

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¿Giovanny Ayala ha sido víctima de brujería?

Durante la conversación, Giovanny Ayala fue consultado sobre si alguna vez había sido víctima de trabajos de brujería en la industria musical. Ante la pregunta, el artista aseguró que ha tenido experiencias que relaciona con este tipo de prácticas.

“Sé que me han hecho cositas por allí, brujería”, afirmó el cantante, quien también habló sobre situaciones que, desde su perspectiva, habrían afectado diferentes aspectos de su vida.

Por otra parte, explicó que en la región de los Llanos existe una fuerte tradición de creencias relacionadas con la brujería y los curanderos. En su caso, aseguró que llegó a pensar que algunas personas de su entorno habían recurrido a estas prácticas con la intención de perjudicarlo.

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“Con temas de pareja y temas laborales se me han bloqueado muchos proyectos; pienso que eso va encaminado a la oscuridad”, manifestó.

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Frente a estas experiencias, el cantante señaló que encuentra protección y tranquilidad en su fe católica. Según explicó, acude a personas religiosas para recibir bendiciones y fortalecer sus creencias espirituales.

El cantante de música popular Giovanny Ayala generó sorpresa en redes sociales al anunciar su debut en el contenido para adultos. Foto: imagen tomada de redes sociales

“Un buen pastor católico con mucha fe me bendice, me coge y me limpia”, expresó. Además, destacó su devoción al Señor de los Milagros y a San Miguel Arcángel, cuyas estampas lleva consigo como parte de sus prácticas religiosas.

El motivo por el que Giovanny Ayala no se casó con una expareja

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Durante la entrevista, el artista también sorprendió al recordar una relación sentimental en la que estuvo cerca de llegar al matrimonio, pero que finalmente no terminó en boda.

Según relató, él y su entonces pareja habían acordado casarse y acudieron a una notaría para adelantar los trámites correspondientes antes de celebrar el matrimonio por la iglesia. Sin embargo, cuando llegó el momento de firmar los documentos, se presentó un inconveniente con el bolígrafo que estaban utilizando. “El esfero no tenía mucha tinta”, recordó.

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Aunque se trató de un contratiempo aparentemente insignificante, Ayala aseguró que interpretó lo ocurrido como una señal divina que lo llevó a cuestionarse si esa relación era la indicada.

“Dios me mandó esa señal”, afirmó al recordar el episodio. Con el paso del tiempo, según contó, la convivencia terminó reforzando sus dudas y la relación llegó a su fin antes de que pudieran llegar al altar.

¿Giovanny Ayala es agrandado? Esto respondió el cantante

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Otro de los temas abordados durante la conversación fueron las críticas que ha recibido Giovanny Ayala por su personalidad. Algunas personas lo han calificado de “agrandado”, “mala clase” o distante, comentarios a los que el artista respondió de manera contundente.

“Conocen mi nombre, pero no conocen a Giovanny Ayala”, expresó, al señalar que muchas opiniones sobre él se forman sin que las personas conozcan realmente su manera de ser.

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El cantante también explicó que su forma directa de expresarse en redes sociales puede generar diferentes reacciones, especialmente cuando manifiesta abiertamente su desacuerdo con determinadas situaciones.

Giovanny Ayala se someterá a delicado procedimiento para volver a ser papá a sus 50 años Foto: imagen tomada de redes sociales

Asimismo, aseguró que da mayor importancia a la opinión de las personas que conocen su vida de cerca, en especial sus familiares. Le creo a mi madre y le creo a mis hijos cuando reconocen quién soy”, manifestó.

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De esta manera, Giovanny Ayala respondió a los señalamientos sobre su personalidad y dejó claro que, para él, el respaldo de su familia y de las personas de su círculo cercano tiene un mayor valor que las críticas externas.