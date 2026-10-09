Renta Joven: Fecha de octubre en la que recibirás hasta $600 mil de Prosperidad Social

Si eres beneficiario de Renta Joven o estás cursando tus estudios en educación superior o en el Sena, debes estar atento al calendario de desembolsos fijado por el Gobierno nacional.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social anunció de manera oficial la puesta en marcha de la quinta transferencia monetaria condicionada correspondiente al año 2026.

Publicidad

Puedes leer: LINK para saber si eres beneficiario de subsidio de transporte en Bogotá; pagan en octubre



Este incentivo busca apoyar la continuidad educativa de miles de jóvenes en el país, premiando la permanencia y la excelencia académica tras la debida verificación del reporte institucional.



¿Cuándo pagan el quinto ciclo de Renta Joven 2026 y cuánto dinero entregan?

La entrega de los recursos de este quinto ciclo se llevará a cabo entre el 21 y el 28 de octubre de 2026. Durante esta ventana de tiempo, si cumpliste con todos los compromisos exigidos por el programa, podrás recibir los incentivos económicos liquidados por la entidad.

Los montos asignados varían según el tipo de institución en la que te encuentres matriculado y el desempeño que hayas registrado:

Estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES): La transferencia abarca los incentivos de permanencia y excelencia correspondientes al primer semestre de 2026. Si cumpliste las condiciones de permanencia en tu universidad, recibirás $400.000. Si además lograste un promedio acumulado de 4,0 o superior en dicho semestre, se te sumará un incentivo adicional de $200.000 por excelencia académica. De esta forma, el pago máximo al que puedes aspirar en este ciclo asciende a $600.000.

La transferencia abarca los incentivos de permanencia y excelencia correspondientes al primer semestre de 2026. Si cumpliste las condiciones de permanencia en tu universidad, recibirás $400.000. Si además lograste un promedio acumulado de 4,0 o superior en dicho semestre, se te sumará un incentivo adicional de $200.000 por excelencia académica. De esta forma, el pago máximo al que puedes aspirar en este ciclo asciende a $600.000. Aprendices del Sena: En este ciclo se liquidan los incentivos de permanencia equivalentes a los meses de junio y julio de 2026. El desembolso se efectúa únicamente después de que Prosperidad Social verifique la información académica reportada por los centros de formación.

Al respecto, la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, destacó que esta entrega busca respaldar la constancia estudiantil: “En la Patria Milagro queremos reconocer este esfuerzo, el de permanecer, cumplir y seguir apostándole a la educación como una oportunidad para construir un futuro distinto”.

Publicidad

Puedes leer: Cuarto ciclo de Renta Ciudadana: Prosperidad Social confirma cómo el RUI afectará

¿Cómo reclamar el pago de Renta Joven por abono en cuenta Siif o giro en SuperGIROS?

Para retirar tu incentivo, Prosperidad Social dispone de dos modalidades de dispersión: el abono en cuenta bajo el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif) y la entrega por giro postal.

Publicidad

El canal que te corresponda dependerá de si cuentas con un producto financiero activo y registrado en la plataforma del programa.

Abono directo por modalidad Siif: Si tienes una cuenta bancaria, cuenta de ahorros o billetera electrónica vigente registrada a tu nombre en el Siif, el dinero se te consignará directamente. Es indispensable que los datos ingresados en el Gestor de Información Financiera coincidan de forma exacta con tu certificación bancaria y cumplan con los límites de transferencia requeridos. Puedes consultar o actualizar la información de tu depósito financiero ingresando al portal Reclamo por giro: Si no tienes un producto financiero inscrito o validado, el incentivo se te entregará mediante giro. Para cobrarlo, debes acercarte a los puntos habilitados de SuRed, SuperGIROS o su red de aliados dentro del plazo establecido, entre el 21 y el 28 de octubre. Estas entidades operan la dispersión por giro tras el contrato suscrito por Prosperidad Social con la Unión Temporal de Pago Postal. Para saber cuál es el punto de cobro activado en tu municipio, puedes ingresar al enlace oficial

¿Cuáles son los requisitos para ingresar al programa Renta Joven?

Si aún no formas parte del programa pero te interesa vincularte a futuras convocatorias, Renta Joven está dirigido a jóvenes de entre 14 y 28 años inscritos en educación técnica, tecnológica o universitaria que habitan en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Para una eventual postulación debes cumplir con las siguientes condiciones fijadas por Prosperidad Social:

Publicidad