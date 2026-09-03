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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Juancho de la Espriella tiene cáncer? El artista aclara cómo se encuentra de salud

¿Juancho de la Espriella tiene cáncer? El artista aclara cómo se encuentra de salud

El artista habló sobre su estado de salud tras los rumores que aseguraban que estaba enfermo y que su cambio de look se debía a esta situación.

El acordeonista Juancho de la Espriella sonriendo en una imagen reciente con un recuadro de otra fotografía suya.
El músico Juancho de la Espriella se pronunció para aclarar la situación sobre su estado de salud y desmentir rumores.
Foto: imágenes tomadas de @jmdelaespriella
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

En las últimas horas comenzó a circular la versión de que el acordeonero Juancho de la Espriella padecería cáncer. A raíz de este rumor, algunos seguidores relacionaron el cambio de apariencia de Silvestre Dangond con una supuesta situación de salud de su compañero.

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Varios usuarios en internet asociaron el hecho de que Silvestre Dangond se hubiera rapado la cabeza con una presunta situación médica adversa de De la Espriella. Sin embargo, el entorno del cantante confirmó que no existe ninguna relación entre la decisión estética de Dangond y el estado de salud de su compañero.

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Ante los comentarios y publicaciones que comenzaron a difundirse, Juancho de la Espriella decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para desmentir las versiones y brindar tranquilidad a sus seguidores.

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¿Qué dijo Juancho de la Espriella sobre su estado de salud?

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Debido a los rumores que circularon en redes sociales, el músico decidió hablar públicamente para desmentir las falsas alarmas. Visiblemente molesto por la manera en que se manejó la información, el artista aseguró que se encuentra en buenas condiciones de salud y continúa trabajando con normalidad.

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“No sean irresponsables, gracias a Dios estoy bien, grabando nuevo CD, terminando la gira con Silvestre… Estoy perfectamente bien, mejor que nunca”, expresó Juancho de la Espriella, dejando claro que continúa concentrado en sus proyectos musicales.

Puedes leer: Juancho de la Espriella reaparece tras operación y revela duro momento: "Muchísimo dolor”

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Por otro lado, aprovechó el espacio para hacer un llamado de atención a los creadores de contenido y portales de internet, al enfatizar en la importancia de verificar la información antes de realizar publicaciones, especialmente cuando se trata de asuntos tan delicados como la salud de una persona.

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“Hay que seguir buenos medios, no pasquines que se inventan noticias. Yo, gracias a Dios, estoy perfectamente bien de salud, mejor que nunca. Y a todos los que replican estas noticias: averigüen, hagan noticias con contenido, con seriedad. Con la salud de las personas no se juega”, sentenció el artista.

Con estas declaraciones, el acordeonero desmintió los rumores sobre su supuesto diagnóstico y confirmó que continúa activo profesionalmente junto a Silvestre Dangond y en sus demás proyectos musicales.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video de Juancho de la Espriella?

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Una vez se conoció el video, este se llenó de comentarios de los seguidores del acordeonero, quienes celebraron su buen estado de salud. Incluso, varios colegas le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos.

“Dios te guarde, hermano. Pa’lante”, expresó Churo Díaz. Por su parte, Ana del Castillo, quien fue noticia recientemente por su embarazo, escribió: “Dios con usted, maestro. Bendiciones de lo alto”.

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