Película de Valentina Trespalacios ya tiene protagonista: querida actriz colombiana la interpretará

La historia de Valentina Trespalacios llegará a la pantalla con un rostro conocido de la televisión colombiana.

María José Vargas fue confirmada como la actriz que interpretará a la joven DJ en ‘Valentina’, la película que prepara Prime Video y que llevará a la ficción uno de los casos que más atención generó en Colombia durante 2023.

La producción ya tiene directora y parte de su elenco definido. Al frente del proyecto estará Liliana Bocanegra, mientras que junto a Vargas aparecerán actores como Alexandra Restrepo, Diana Hoyos, Jorge Iván Rico, Felipe Londoño y Sebastián Osorio.

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La película toma como referencia el libro Valentina, muerte y vida: el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, escrito por las periodistas Laura Hincapié y Maureen Maya Sierra y publicado en 2024.

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La adaptación busca reconstruir la historia de la joven, su relación con John Nelson Poulos, los acontecimientos que rodearon sus últimos días y el proceso judicial que se desarrolló posteriormente.

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María José Vargas tendrá el papel de Valentina Trespalacios

La elección de María José Vargas es uno de los principales detalles que ya se conocen de la producción.

La actriz cuenta con una trayectoria en diferentes producciones colombianas y ha participado en títulos como Tres milagros, Lady, la vendedora de rosas, Darío Gómez: El Rey del Despecho y La reina del flow.

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Ahora será la encargada de ponerse en la piel de Valentina Trespalacios, una joven de 21 años cuya historia ocupó titulares en Colombia después de que su cuerpo fuera encontrado el 22 de enero de 2023 dentro de una maleta abandonada en un contenedor de basura en Fontibón, Bogotá.

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Valentina mantenía una relación con el estadounidense John Nelson Poulos, quien posteriormente fue condenado a 42 años y ocho meses de prisión por feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La sentencia fue emitida el 4 de junio de 2024.

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¿Quiénes acompañarán a María José Vargas en la película?

Además de la protagonista, la producción ya cuenta con varios nombres reconocidos de la actuación colombiana.

Entre ellos están Alexandra Restrepo, Diana Hoyos, Jorge Iván Rico, Felipe Londoño y Sebastián Osorio.

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La dirección estará a cargo de Liliana Bocanegra, quien tendrá la responsabilidad de llevar a la pantalla una historia basada en hechos reales y que posteriormente también fue reconstruida en el libro escrito por Laura Hincapié y Maureen Maya Sierra.

Por ahora, no se han revelado todos los personajes que interpretará cada integrante del elenco, por lo que todavía quedan detalles por conocer sobre la distribución de los papeles.

María José Vargas interpretará a Valentina Trespalacios en la película que prepara Prime Video sobre la historia de la DJ colombiana. /Foto: Película Valentina Trespalacios

Uno de los aspectos que se han conocido sobre ‘Valentina’ es que la historia no estaría enfocada únicamente en reconstruir los hechos ocurridos en enero de 2023.

La producción también abordará el proceso judicial posterior y el impacto que tuvo el caso en Colombia.

El libro que sirve como base para la adaptación reconstruyó diferentes momentos de la vida de Valentina, su relación con Poulos y los acontecimientos previos a su muerte. También documentó el proceso que terminó con la sentencia contra el estadounidense.

De acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto, la película mostrará además las discusiones sociales que surgieron alrededor de la historia y los cuestionamientos relacionados con la manera en que fue abordada públicamente.

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¿Cuándo se estrenará la película de Valentina Trespalacios?

Por ahora, Prime Video no ha anunciado una fecha específica de estreno para ‘Valentina’.

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Tampoco se ha confirmado públicamente cuándo comenzarán las grabaciones. Lo que sí se conoce es que el proyecto hace parte de las producciones colombianas contempladas por la compañía para los próximos años.

El anuncio de María José Vargas como protagonista representa uno de los avances más importantes de la película, que ya tiene definido también a su directora y a buena parte de su elenco.

La producción fue anunciada inicialmente después de que se conociera que el libro sobre la vida y el caso de Valentina Trespalacios sería adaptado para la pantalla. En ese momento también trascendió que los padres de la joven respaldaban el proyecto.

