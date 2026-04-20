John Poulus pidió dinero a cambio de revelar detalles de Valentina Trespalacios

Ingresar a una cárcel de máxima seguridad como La Picota no es un trámite menor. Mucho menos cuando el propósito es sentarse frente a frente con John Poulos, uno de los nombres que ha acaparado titulares internacionales en los últimos meses.

El periodista Rafael Poveda, reconocido por profundizar en casos complejos en su pódcast Más allá del silencio, relató en el programa El Klub de La Kalle los detalles de su encuentro con el ciudadano estadounidense, en una experiencia marcada por la tensión y las condiciones inesperadas del entrevistado.

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Fiel a su método de acercarse directamente a las fuentes, Poveda se desplazó hasta el centro penitenciario para gestionar lo que podía convertirse en una primicia mundial.



Según su testimonio, logró acceso al lugar de reclusión y estuvo a escasos centímetros del hombre vinculado al caso de Valentina Trespalacios.

Sin embargo, la conversación no avanzó como se preveía.

El motivo, explicó, no fue la falta de disposición del periodista, sino las exigencias del detenido. En sus declaraciones, Poveda fue directo: "fui a entrevistarlo me estaba pidiendo plata".

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La entrevista, lejos de centrarse en esclarecer los hechos o aportar una versión de lo ocurrido, se planteó —según el comunicador— como una oportunidad de beneficio económico para Poulos.

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Ante este escenario, la respuesta del periodista fue categórica. "él quería una plata que yo no la iba a pagar", afirmó. A pesar de haber estado “frente a frente” en dos ocasiones, no hubo acuerdo.

Poveda se negó a aceptar condiciones que, a su juicio, comprometerían la integridad informativa y convertirían un proceso judicial en una transacción.

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El episodio revela un intento del implicado por capitalizar su versión de los hechos incluso en medio de su situación judicial, dejando en evidencia una tensión recurrente entre el interés público y los límites éticos del ejercicio periodístico.

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