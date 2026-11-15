Se te reventó una llanta mientras conduces; esto debes hacer para evitar un accidente

Un recorrido por carretera puede verse interrumpido por fallas mecánicas imprevistas. Una de ellas es el estallido de una llanta, una situación que puede convertirse en un riesgo para la seguridad del conductor y los demás ocupantes del vehículo.

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), la pérdida repentina de presión de un neumático puede provocar que el conductor pierda el control del automóvil.

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Por esta razón, es importante conocer cómo reaccionar ante esta emergencia y evitar maniobras bruscas que puedan aumentar el peligro.



¿Qué pasa cuando se revienta una llanta?

Cuando una llanta estalla mientras el vehículo está en movimiento, el conductor puede experimentar diferentes señales. Entre las más comunes están un ruido fuerte, vibraciones en el automóvil y una tendencia del vehículo a desviarse hacia uno de los lados de la vía.

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Reconocer estas señales permite reaccionar a tiempo y aplicar maniobras de conducción defensiva para intentar mantener la estabilidad del automóvil.

¿Qué hacer si se revienta una llanta mientras conduces?

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Para conservar el control del vehículo ante esta situación, es importante seguir algunas recomendaciones:

Sujeta firmemente el volante: mantener ambas manos en la dirección ayuda a conservar la trayectoria del automóvil y contrarrestar los movimientos que puede generar el neumático averiado.

mantener ambas manos en la dirección ayuda a conservar la trayectoria del automóvil y contrarrestar los movimientos que puede generar el neumático averiado. Evita frenar bruscamente: pisar el pedal del freno de manera repentina puede comprometer la estabilidad del vehículo. También se debe evitar soltar el acelerador de forma abrupta.

pisar el pedal del freno de manera repentina puede comprometer la estabilidad del vehículo. También se debe evitar soltar el acelerador de forma abrupta. Mantener el vehículo en línea recta: procura conservar la trayectoria y realiza únicamente los ajustes necesarios en el volante para mantener el control.

procura conservar la trayectoria y realiza únicamente los ajustes necesarios en el volante para mantener el control. Reducir la velocidad gradualmente: una vez que el automóvil esté estable, deja de acelerar y permite que pierda velocidad de manera progresiva.

una vez que el automóvil esté estable, deja de acelerar y permite que pierda velocidad de manera progresiva. Buscar un lugar seguro para detenerse: cuando sea posible, desplázate hacia un costado de la vía o una zona alejada del tráfico. Enciende las luces de emergencia para advertir a los demás conductores.



¿Qué hacer después de detener el vehículo?

Una vez que el automóvil esté completamente detenido, no es recomendable continuar el recorrido con la llanta reventada. El neumático puede presentar daños estructurales que impidan utilizarlo nuevamente y, además, circular en esas condiciones puede afectar otros componentes del vehículo.

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Antes de cambiar la rueda, es importante revisar las condiciones del lugar. Si el automóvil quedó detenido en una zona peligrosa, como una curva, un puente o una vía con tráfico rápido, lo más seguro es evitar exponerse y solicitar asistencia en carretera.

Si el vehículo se encuentra en un sitio seguro, se puede realizar el cambio de la llanta utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las instrucciones del fabricante. Después, es recomendable llevar el neumático averiado a revisión con un especialista para determinar si puede repararse o necesita ser reemplazado.