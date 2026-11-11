Video muestra fuerte choque entre moto y carro en Bosa: motociclista voló varios metros

Un motociclista terminó volando varios metros después de estrellarse contra un carro blanco en un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

El choque se registró durante la tarde del martes 10 de noviembre, en la carrera 87D con calle 53 Bis Sur, y quedó registrado en cámaras de seguridad que ahora generan preguntas sobre cómo ocurrió el impacto y quién habría tenido la responsabilidad.

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Las imágenes muestran una escena en la que coinciden varios vehículos y donde cada segundo resulta importante para entender la secuencia del accidente.



Por un lado, aparece una motocicleta que se desplaza a gran velocidad por la vía; al mismo tiempo, un carro blanco comienza a atravesar la intersección, aparentemente sin detenerse ante la señal de pare.



Sin embargo, hay otro detalle que complica la lectura de lo sucedido: un vehículo tipo furgón se encuentra en medio de la escena y obstaculiza la visibilidad del conductor del carro blanco. Además, en ese mismo momento aparece un bus amarillo del SITP que también intenta pasar por el cruce.

La combinación de estos movimientos termina en un fuerte choque. La motocicleta impacta directamente contra el carro blanco y, debido a la fuerza del golpe, el conductor sale expulsado y vuela varios metros.

Hasta el momento, no se conoce un reporte oficial sobre las condiciones de salud del motociclista ni de las demás personas involucradas.

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#BOGOTÁ. ¿Quién tuvo la culpa? Ocurrió la tarde ayer 10 de noviembre en la localidad de Bosa, carrera 87D con calle 53 Bis Sur. Se desconoce el estado de salud de los involucrados. https://t.co/JWsr87Zf0c — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 11, 2026

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¿Quién tuvo la culpa en el choque de Bosa?

Esa es precisamente la pregunta que surge al observar la grabación. A primera vista, las imágenes muestran dos situaciones que llaman la atención: la velocidad a la que circulaba la motocicleta y la aparente falta de detención del carro blanco ante la señal de pare.

Sin embargo, el análisis no puede quedarse únicamente en esos dos detalles.

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El furgón que aparece en la intersección podría haber limitado el campo de visión del conductor del automóvil, mientras que la presencia del bus del SITP muestra que varios vehículos intentaban cruzar por el mismo punto prácticamente al mismo tiempo.

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Por eso, aunque el video permite reconstruir parte de la secuencia, no es posible señalar de manera definitiva a uno de los conductores como responsable del accidente.

La velocidad de la motocicleta, la señalización de la vía, la visibilidad de los conductores y los movimientos de los demás vehículos son elementos que deberán tenerse en cuenta para esclarecer lo sucedido.