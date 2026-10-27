Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, habla de los duelos que vive: “Ya no hay dolor”

Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez, atraviesa un difícil momento tras la reciente muerte de su padre, José Sigifredo Restrepo. Esta pérdida se suma al fallecimiento de su esposo, quien perdió la vida el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

El padre de Sonia Restrepo fue hallado sin vida en una zona rural del municipio de Pensilvania, Caldas, de donde es originaria su familia.

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Este 26 de octubre se conoció el dictamen de Medicina Legal sobre su fallecimiento. Según la información divulgada, la causa habría sido un paro cardiorrespiratorio agudo, descrito en el reporte como un infarto fulminante.



¿Cuál fue el último mensaje de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez?

En medio del duelo, Sonia Restrepo compartió un nuevo mensaje de despedida dedicado a su padre, en el que expresó el dolor que siente al tener que afrontar la pérdida de dos personas fundamentales en su vida en un periodo de tiempo relativamente corto.

“Enfrentar la ausencia de mi Yeison y hoy tener que despedirte a ti, mi viejo amado, es una prueba que sobrepasa mis fuerzas”, escribió.

En su publicación, también recordó a su progenitor con palabras de agradecimiento y destacó el papel que desempeñó en la vida de su familia.

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“Fuiste un hombre especial, intachable, un roble que siempre estuvo ahí para sostener a nuestra familia”, expresó.

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La viuda del cantante también se refirió a su fe como una fuente de consuelo para afrontar este difícil momento. En su mensaje, manifestó que encuentra tranquilidad al pensar en un posible reencuentro de su padre con Yeison Jiménez en la eternidad.

“Sé que allá arriba, en la presencia de Dios, ya no hay dolor ni enfermedad, y me consuela saber que mi Yeison te recibió con los brazos abiertos para caminar juntos en la eternidad”, manifestó.

La reflexión de Sonia Restrepo tras la muerte de Yeison Jiménez y su padre

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Además de despedirse de su padre, Sonia Restrepo dedicó unas palabras a los seguidores de su esposo, a quienes agradeció por acompañarla y brindarle apoyo durante este proceso de duelo.

“Un agradecimiento muy especial a todos los seguidores de mi esposo Yeison, quienes no me han soltado la mano, quienes siguen aquí presentes abrazándome con su cariño y con su apoyo incondicional en este proceso tan desgarrador”, destacó.

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La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que aparecen Yeison Jiménez y José Sigifredo Restrepo. Junto a la imagen, Sonia compartió una reflexión sobre lo impredecible de la vida y la importancia de valorar a las personas que forman parte de ella.

¿De qué murió el papá de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez? /Foto: Se Dice de Mí / redes sociales

“La vida es un suspiro efímero. En un abrir y cerrar de ojos, la persona que hoy te abraza, mañana puede convertirse en un recuerdo”, escribió.

Tras conocerse la muerte de José Sigifredo Restrepo, varios familiares de Yeison Jiménez expresaron su solidaridad con Sonia. Asimismo, el cantante Ciro Quiñones se sumó a los mensajes de condolencia dirigidos a la familia en medio de este difícil momento.

