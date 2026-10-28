Aparecen tiernas FOTOS de los hijos de Yeison Jiménez que conmueven a sus seguidores

La familia de Yeison Jiménez sigue llamando la atención en redes sociales debido a los últimos sucesos que han rodeado a sus integrantes. Sin embargo, en esta ocasión sus pequeños fueron los que se llevaron las miradas de los internautas al protagonizar un emotivo momento dedicado a los seguidores del cantante.

El artista había conformado una familia junto a Sonia Restrepo, acogiendo como a su propia hija a Camila Jiménez Restrepo, la hija mayor de su pareja, fruto de una relación anterior, a quien crió desde que era muy pequeña. Juntos también tuvieron a Thaliana, nacida en marzo de 2018, y a Santiago, el menor de los tres hermanos y único varón, quien llegó al mundo en junio de 2024.

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¿Qué hicieron los hijos de Yeison Jiménez que conmovieron a sus seguidores?

Thaliana y Santiago, los hijos menores de Yeison Jiménez, aparecieron en una sesión fotográfica en una granja, frente a un granero rojo rodeado de árboles y césped verde, donde lucieron ponchos color crema con detalles azules y rosados, acompañados de gorras a juego, mientras posaban sonrientes en medio de un ambiente campestre.

Las imágenes encendieron las redes sociales cuando Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante, las compartió en sus historias de Instagram. La publicación original pertenecía a una página de admiradores que acompañó las fotografías de los niños con una dedicatoria sobre su crecimiento y las aventuras que les esperan.

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El homenaje también recordó la trayectoria musical de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá. Desde entonces, sus familiares y seguidores han encontrado diferentes maneras de mantener presente su memoria.

¿Qué mensaje dedicaron los fanáticos a Thaliana y Santiago?

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La página de admiradores acompañó las fotografías con una dedicatoria en la que destacó el orgullo que sentiría el cantante por sus hijos: “Nuestro querido Aventurero debe estar profundamente orgulloso de sus pequeños grandes exploradores”, escribieron los responsables de la publicación.

El mensaje resaltó la alegría y el amor por la naturaleza que, según los admiradores, representan los niños: “Verlos crecer con esa misma pasión, alegría y amor por la naturaleza es la prueba viva de que su legado está en las mejores manos”, expresaron en el homenaje.

La dedicatoria continuó con palabras sobre las experiencias que Thaliana y Santiago podrán descubrir mientras crecen: “Cada paso que dan, cada sonrisa entre flores y cada granja o camino por descubrir, demuestra que están listos”, señalaron, antes de agregar que el camino apenas comienza:"para llevar esta gran aventura mucho más lejos".

Finalmente, los fanáticos cerraron el mensaje con una frase sobre la permanencia de las historias familiares a través de las generaciones: “Porque las grandes historias no solo se cuentan, se heredan y se viven con el alma”, una expresión que acompañó las fotografías compartidas por Lina Jiménez.

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