Premios que destacan la música popular colombiana tendrán su segunda edición este 2026

La música popular colombiana tendrá una nueva cita para celebrar a sus principales exponentes. Pues este año se realizará la segunda edición de los Premios AMP 2026 (Agropecuarios de la Música Popular), una gala que busca reconocer las trayectorias de artistas consolidados y dar visibilidad a las nuevas voces que comienzan a abrirse camino en el género.

La ceremonia tendrá lugar el próximo miércoles 25 de noviembre en Don Quijote Music Hall y reunirá a intérpretes, compositores, empresarios, representantes de la industria musical, medios de comunicación y figuras del entretenimiento. El encuentro busca destacar el aporte de quienes han contribuido al desarrollo de la música popular, un género que mantiene una fuerte conexión con las historias y emociones de sus seguidores.

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Más allá de los reconocimientos, esta segunda edición pretende convertirse en un espacio de encuentro para los distintos protagonistas de la escena musical. La intención es resaltar tanto a quienes construyeron el camino del género como a los talentos emergentes que buscan conquistar nuevos escenarios y públicos.



Un reconocimiento para artistas consolidados y nuevos talentos

Los Premios AMP 2026 tendrán como protagonistas a figuras con una trayectoria en la música popular y a intérpretes que llegan con propuestas propias. La organización plantea esta edición como una oportunidad para impulsar el talento regional y visibilizar a artistas que trabajan desde diferentes lugares del país.

La música popular colombiana se ha caracterizado por abordar temas como el amor, el desamor, las dificultades personales y la superación. Esas historias, presentes en las letras de sus canciones, han permitido que el género mantenga una conexión con distintas generaciones.

En ese contexto, la gala busca reconocer el trabajo que hay detrás de cada producción musical y el aporte de compositores, intérpretes y otros profesionales que participan en el crecimiento de esta industria.

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Fecha, lugar y horarios de los Premios AMP 2026

La programación del evento se desarrollará en dos momentos. La jornada comenzará con la alfombra roja, prevista entre las 5:00 p. m. y las 7:00 p. m., espacio destinado a fotografías, entrevistas y encuentros con los invitados.

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Posteriormente, de 7:00 p. m. a 11:00 p. m., se llevará a cabo la ceremonia de premiación, en la que se entregarán los reconocimientos y se rendirá homenaje a los artistas que han contribuido a la historia y evolución de la música popular.

Con esta segunda edición, los Premios AMP buscan fortalecer los vínculos entre los diferentes sectores de la industria y abrir espacios para las nuevas generaciones de intérpretes. Una noche que tendrá como eje el reconocimiento a las voces que han marcado el género y a quienes aspiran a dejar su propia huella en la música popular colombiana.

