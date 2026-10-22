La canción champetera más rumbera que confiesa un delito; venganza por amor

Seguramente has escuchado o bailado este tema en alguna fiesta, emisora de radio o discoteca creyendo que se trataba de una composición festiva y alegre para celebrar la noche.

Sin embargo, detrás de su cadencia contagiosa que invita al baile, 'La viuda de pescado' constituye un clásico indiscutible de la champeta criolla de Cartagena que oculta un relato trágico cargado de amor, traición y venganza.

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Para evitar malos entendidos dada la gravedad de los hechos que se narran en la letra, la composición comienza con una advertencia explícita del propio cantante, quien aclara a los oyentes que la historia relatada es producto de su imaginación y que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.



A partir de este aviso, la canción sitúa al oyente en un ambiente nocturno en el que el narrador encuentra a una mujer a quien llama "princesa".

La mujer llora desconsoladamente y refleja en su rostro una pena tan profunda que la está consumiendo por dentro.

Al notar su sufrimiento, el narrador se acerca para preguntarle la causa de su dolor y ofrecerle amparo.

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Entre sollozos, la protagonista se abraza a él buscando consuelo y comienza a revelar la herida que la carcome: el hombre a quien entregó todo su amor la engañó y la abandonó para casarse con otra persona.

¿Qué delito se confiesa en 'La viuda de pescado' y quién es su cantante?

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Interpretada por el cantante colombiano Hernando Hernández (también conocido en la escena musical como Hernán Hernández), la composición llega a su punto culminante cuando la protagonista decide cobrar venganza en plena ceremonia matrimonial.

Con el corazón roto pero llena de indignación mientras la boda se está llevando a cabo, la mujer promete que aquel hombre no volverá a jugar con sus sentimientos ni a burlarse de ella jamás.

Decidida a evitar que él consuma su unión con otra persona, la princesa expresa con firmeza que el novio no se casará con otra, aunque para impedirlo tenga que asesinarlo.

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El clímax del tema confiesa abiertamente la ejecución del crimen en medio de la ceremonia con versos explícitos como "Saqué mi revólver y le apunté, disparé yo".

La mujer le apunta fijamente al novio y le dispara por haber jugado con su amor. La tragedia concluye de forma inmediata en el mismo lugar de los hechos, donde la protagonista decide quitarse la vida justo después de perpetrar el disparo.

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A lo largo de la canción, esta impactante confesión se entrelaza con una lección de respeto hacia las mujeres que se repite constantemente en la letra, enfatizando que "el hombre tiene que ser hombre y no burlarse de la mujer que lo ha amado toda su vida".

¿Cómo se convirtió esta canción en un mito urbano dentro del folclore de Cartagena?

Tras el drástico desenlace del relato, la historia sugiere la transformación de la protagonista en un alma en pena que vaga por la penumbra de la noche.

De este modo, nace dentro del folclore urbano cartagenero el mito de "la viuda", una figura legendaria que sale a recorrer las calles nocturnas en busca de un amor verdadero que la quiera de verdad y a quien pueda contarle sus penas.

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Esta combinación entre un relato de venganza, un drama lírico y una cadencia festiva convirtió a 'La viuda de pescado' en una pieza fundamental de la identidad cultural de Cartagena.

Por su parte, con el paso del tiempo, el cantante Hernán Hernández enfocó su vida hacia la música y hacia un camino espiritual, dejando esta obra consolidada como una leyenda musical inolvidable de la champeta criolla.

