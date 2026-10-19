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VIDEO de Valentina Ferrer bailando enciende las redes; reacciones salpican a J Balvin

Tras confirmar su ruptura con el cantante colombiano, la modelo argentina llamó la atención al bailar en un evento en México. El video desató comentarios sobre su nueva etapa sentimental.

Valentina Ferrer en foto tras publicar un video bailando en México que desató reacciones y comentarios sobre J Balvin
Valentina Ferrer cautivó en redes con sus movimientos de baile durante un evento en México, desatando comentarios sobre su nueva etapa tras separarse de J Balvin
Foto: @valferrerdaily
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Valentina Ferrer llamó la atención durante su viaje a México al compartir un video en el que aparece bailando reguetón en el evento BFF Dance Club. La modelo argentina mostró sus movimientos de cadera mientras disfrutaba de la música, una escena que rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores.

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En la grabación, la famosa aparece en el centro de la pista, rodeada de varias mujeres y luciendo ropa deportiva. Las imágenes se viralizaron en redes sociales, donde algunos internautas aprovecharon para mencionar a su expareja, J Balvin, tras la reciente ruptura sentimental.

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La reaparición de la modelo bailando feliz volvió a poner sobre la mesa su situación sentimental con el artista colombiano J Balvin. Mientras algunos seguidores aseguran que le sienta muy bien la soltería, otros abrieron un intenso debate sobre las razones de su separación.

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores?

La presencia de Valentina Ferrer en México no pasó desapercibida para sus fanáticos, quienes reaccionaron de inmediato a sus pasos prohibidos. Al parecer, tras tomar una clase de baile, la argentina aprovechó la oportunidad para mostrar su destreza en la pista al ritmo de música urbana.

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Puedes leer: Valentina Ferrer reaparece tras ruptura con J Balvin y reacciona a dura pregunta

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Las reacciones entre sus seguidores estuvieron divididas desde el primer momento en que se difundieron las imágenes en redes. Diversos usuarios destacaron que volvió a ser ella misma y a mostrar su verdadera personalidad, afirmando que junto al cantante se cohibía bastante:

"Sin J Balvin, es ella.. Es libre de bailar como le dé la gana... ¡¡Felicidades, hermosa!!"; "Valentina era mucho ambiente para J Balvin, jajajaja".

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Un sector de los espectadores la criticó duramente al mencionar que no podían creer que para eso se hubiera separado del reguetonero. A pesar de los comentarios, la modelo continúa enfocada en sus proyectos y su faceta como mamá de 'Godzilla' su hijo Río.

¿Qué pasó entre J Balvin y Valentina Ferrer?

La ruptura sentimental entre Valentina Ferrer y J Balvin se confirmó el 16 de septiembre de 2026, mediante un comunicado publicado por la modelo en sus historias de Instagram. En el mensaje, explicó que ambos decidieron tomar caminos separados después de compartir varios años y momentos importantes. También señaló que la determinación se tomó desde el respeto y que su prioridad seguirá siendo el bienestar de su hijo Río.

La separación ocurrió en medio de especulaciones sobre una supuesta infidelidad del cantante con la influenciadora Melanie Pavola, presuntamente cuando la modelo estaba embarazada. El artista no se pronunció públicamente sobre estos señalamientos.

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Tres días después del anuncio, el colombiano sorprendió a Ferrer con una dedicatoria en Instagram por su cumpleaños número 33, en la que destacó sus cualidades y expresó su admiración por el papel que desempeña como mamá de Río.

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La publicación generó diversas reacciones entre los seguidores, quienes interpretaron el mensaje como un posible acercamiento entre la expareja. Algunos comentarios insinuaron que el cantante podría intentar recuperar la relación, mientras otros cuestionaron el tono de la dedicatoria y señalaron, con ironía, que parecía escrita por inteligencia artificial.

Video que puedes ver: La depresión de J Balvin: ¿es brujería o salud mental?

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