Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿PERDERÁS EL SUBSIDIO?
CORTES DE AGUA
REVOCACIÓN DE VISAS

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Gerard Piqué está de luto: murió importante integrante de su familia a los 102 años

Gerard Piqué está de luto: murió importante integrante de su familia a los 102 años

Acompañado de Clara Chía, el empresario despidió a un importante miembro de su familia, quien falleció este 25 de agosto.

El exfutbolista y empresario Gerard Piqué mirando de frente con expresión seria
El exfutbolista español Gerard Piqué enfrenta un momento de luto tras el fallecimiento de su abuela Lina Rovira Montsant
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Lina Rovira Montsant, abuela paterna del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, falleció este 25 de agosto a los 102 años. El deceso de la matriarca ocurrió en España por causas naturales asociadas a su avanzada edad, según informaron medios de comunicación.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Era la madre de Joan Piqué, padre del exdefensa de la Selección Española de fútbol. Durante los últimos años de su vida, vivió en un centro para personas mayores ubicado en la localidad de Cervera.

Últimas noticias

Retrato de la empresaria e influencer Juliana Calderón posando con una chaqueta blanca
Farándula

¿Mamá soltera? Juliana Calderón confiesa su situación actual y relación con el papá de su hija

Rafa Pérez y la tendencia de farmear aura: esto respondió el artista
Farándula

¿Rafa Pérez se unió a la tendencia de 'farmear aura'? Esto confesó el cantante

Puedes leer: Murió reconocido actor a los 80 años: fue Pennywise en ‘It’ y participó en ‘Mi pobre angelito’

Los actos de despedida de Lina Rovira Montsant se desarrollaron en un entorno de discreción e intimidad familiar. Gerard Piqué no estuvo presente durante las primeras horas del velatorio, pero reapareció públicamente este miércoles 26 de agosto para asistir a la misa funeral.

Te puede interesar

Montaje que muestra en primer plano el retrato de la cantante Shakira sobre una fotografía de fondo con edificaciones afectadas
Farándula

Shakira rompe el silencio y se pronuncia sobre el terremoto en Colombia: “Abracémonos fuerte”

Primer plano del exfutbolista Gerard Piqué mirando a la cámara con expresión seria
Farándula

La inesperada reacción de Piqué al ser preguntado por ‘show’ de Shakira en final del Mundial

¿Cómo fue la despedida de la abuela de Gerard Piqué?

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

El servicio religioso tuvo lugar a las 12:00 horas en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim de Freixenet, municipio de la provincia de Lérida donde familiares y allegados se reunieron para darle el último adiós.

Publicidad

Posteriormente, el exdefensa catalán llegó al templo acompañado de su pareja, Clara Chía, quien mantuvo una postura discreta durante la ceremonia.

Según reportes de agencias de prensa, Piqué se mostró visiblemente afectado por la pérdida. Al finalizar la liturgia, compartió abrazos y momentos de cercanía con sus padres y otros familiares que acudieron al lugar.

Publicidad

¿Shakira fue al funeral de Lina Rovira?

Por su parte, Milan y Sasha, bisnietos de la fallecida e hijos de Piqué y Shakira, no asistieron a las exequias debido a que actualmente se encuentran en Estados Unidos junto a la cantante barranquillera.

Puedes leer: El gesto que Shakira le habría hecho a Piqué en plena final del Mundial; hay prueba reina

Lina Rovira, conocida cariñosamente por sus familiares como “Iaia Lina” o “Yaya Lina”, mantuvo durante años un estrecho vínculo afectivo con Gerard Piqué, a quien acompañó durante diferentes momentos de su carrera deportiva en el FC Barcelona y la selección española.

Te puede interesar

VIDEO capta curiosa reacción de Piqué al ver a Shakira salir a escena
Farándula

VIDEO capta curiosa reacción de Piqué al ver a Shakira salir a escena

Gerard Piqué con sus hijos Milan y Sasha viendo la actuación de Shakira en la final de la Copa América, con recuadro de la cantante con micrófono rosa.
Farándula

VIDEO: Piqué con sus hijos viendo a Shakira y el triunfo de España; ¿Y Clara Chía?

Asimismo, Rovira mantuvo una relación cercana con Shakira antes de la separación de la pareja. Incluso llegó a asistir a algunos de los conciertos de la cantante en compañía de sus nietos y bisnietos.

Publicidad

La matriarca adquirió mayor notoriedad pública hace aproximadamente un año y medio, cuando participó en el programa televisivo El Foraster, del canal catalán TV3. Durante su aparición, habló sobre el cariño y el orgullo que sentía por su familia.

Publicidad

Relacionados

Piqué

Shakira