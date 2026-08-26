Gerard Piqué está de luto: murió importante integrante de su familia a los 102 años

Lina Rovira Montsant, abuela paterna del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, falleció este 25 de agosto a los 102 años. El deceso de la matriarca ocurrió en España por causas naturales asociadas a su avanzada edad, según informaron medios de comunicación.

Era la madre de Joan Piqué, padre del exdefensa de la Selección Española de fútbol. Durante los últimos años de su vida, vivió en un centro para personas mayores ubicado en la localidad de Cervera.

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Los actos de despedida de Lina Rovira Montsant se desarrollaron en un entorno de discreción e intimidad familiar. Gerard Piqué no estuvo presente durante las primeras horas del velatorio, pero reapareció públicamente este miércoles 26 de agosto para asistir a la misa funeral.



¿Cómo fue la despedida de la abuela de Gerard Piqué?

El servicio religioso tuvo lugar a las 12:00 horas en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim de Freixenet, municipio de la provincia de Lérida donde familiares y allegados se reunieron para darle el último adiós.

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Posteriormente, el exdefensa catalán llegó al templo acompañado de su pareja, Clara Chía, quien mantuvo una postura discreta durante la ceremonia.

Según reportes de agencias de prensa, Piqué se mostró visiblemente afectado por la pérdida. Al finalizar la liturgia, compartió abrazos y momentos de cercanía con sus padres y otros familiares que acudieron al lugar.

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¿Shakira fue al funeral de Lina Rovira?

Por su parte, Milan y Sasha, bisnietos de la fallecida e hijos de Piqué y Shakira, no asistieron a las exequias debido a que actualmente se encuentran en Estados Unidos junto a la cantante barranquillera.

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Lina Rovira, conocida cariñosamente por sus familiares como “Iaia Lina” o “Yaya Lina”, mantuvo durante años un estrecho vínculo afectivo con Gerard Piqué, a quien acompañó durante diferentes momentos de su carrera deportiva en el FC Barcelona y la selección española.

Asimismo, Rovira mantuvo una relación cercana con Shakira antes de la separación de la pareja. Incluso llegó a asistir a algunos de los conciertos de la cantante en compañía de sus nietos y bisnietos.

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La matriarca adquirió mayor notoriedad pública hace aproximadamente un año y medio, cuando participó en el programa televisivo El Foraster, del canal catalán TV3. Durante su aparición, habló sobre el cariño y el orgullo que sentía por su familia.