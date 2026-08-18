Él es Howard Buffett, el filántropo que acompañó a Shakira para apoyar al Chocó tras el sismo

El departamento del Chocó enfrenta una etapa crítica de reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en Colombia. El sismo provocó graves daños en la infraestructura urbana y educativa de Quibdó, dejando viviendas destruidas y varios edificios afectados.

Ante este panorama, la cantante Shakira y el filántropo estadounidense Howard Graham Buffett visitaron la región para evaluar los daños y anunciar un plan de intervención para atender las zonas más afectadas.

Evaluación de daños en la infraestructura educativa

Durante la jornada, la comitiva recorrió instituciones como la Institución Educativa Colegio Carrasquilla Industrial de Quibdó. De acuerdo con cifras proporcionadas por la Fundación Pies Descalzos, más de 40 escuelas sufrieron colapsos totales en el departamento, situación que ha afectado a miles de estudiantes.



La visita también incluyó la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), cuya infraestructura presenta daños estructurales de consideración. El plan de reconstrucción contempla la recuperación de estos espacios y la construcción de nuevas instituciones educativas, con el objetivo de garantizar lugares seguros para los estudiantes y evitar que la emergencia afecte su permanencia en el sistema educativo.

¿Quién es Howard Buffett?

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Howard Buffett, de 69 años y presidente de la Howard G. Buffett Foundation, es el segundo hijo del inversionista Warren Buffett. A diferencia de la trayectoria financiera de su padre, su trabajo filantrópico se concentró en áreas como la seguridad alimentaria, la conservación ambiental y la atención de comunidades afectadas por conflictos y desastres naturales.

Buffett ha viajado por 156 países y es autor de varios libros sobre problemáticas sociales, entre ellos 40 Chances: Finding Hope in a Hungry World, en el que aborda los desafíos relacionados con el hambre y la pobreza.

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Su relación con Colombia se remonta a varios años. En 2021, el Gobierno colombiano le otorgó la nacionalidad por adopción como reconocimiento a sus aportes al país. A través de su fundación, ha financiado iniciativas de desminado humanitario, proyectos de desarrollo agrícola en el Catatumbo y obras de infraestructura en zonas rurales afectadas por el conflicto armado.

Por su trabajo en Colombia, Buffett ha recibido distinciones como la Orden de San Carlos y la Orden de la Gran Cruz del Mérito.

El plan de reconstrucción de Shakira y Howard Buffett

La alianza entre Shakira y Howard Buffett, que se desarrolla desde 2008 a través de la Fundación Pies Descalzos, también se trasladó al proceso de recuperación del Chocó tras el terremoto.

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Como parte de esta iniciativa, se anunció un fondo inicial de reconstrucción que cuenta con el respaldo de aliados internacionales como Global Citizen y Live Nation. Cada organización aportó 500.000 dólares, para un total inicial de un millón de dólares.

El proyecto contempla la construcción de 10 nuevos colegios en zonas estratégicas del Chocó para reemplazar las estructuras educativas destruidas, así como la recuperación de parte de la infraestructura de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH). Estas acciones se suman a las 22 toneladas de ayuda humanitaria que las Fuerzas Militares ya han transportado hacia las zonas afectadas.

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La visita a Quibdó permitió avanzar en la evaluación técnica de los puntos que requieren atención prioritaria y establecer las primeras acciones para iniciar el proceso de reconstrucción tras el terremoto.