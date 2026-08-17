El último video que Juan Felipe Giraldo le envió a su novia antes de fallecer en terremoto

La historia de Juan Felipe Giraldo quedó marcada por una boda que debía celebrarse este fin de semana y que terminó siendo reemplazada por una tragedia que comenzó con búsqueda angustiante entre los escombros de un hotel en Pereira.

El joven, de 24 años, había viajado desde Bogotá por motivos laborales y llegó a la ciudad durante la madrugada del lunes 10 de agosto, pocas horas antes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

Antes de que la tragedia cambiara el rumbo de su historia, Juan Felipe Giraldo alcanzó a comunicarse con su prometida, Natalia Patiño.

Según el testimonio entregado por ella a Séptimo Día, el joven le envió un video para contarle que había llegado a Pereira, que se encontraba bien y que estaba cansado después del viaje.

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Ese registro se convirtió en el último contacto que Natalia tuvo con su pareja.

Juan Felipe Giraldo había viajado por trabajo antes de su boda

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Juan Felipe y Natalia llevaban más de tres años de relación y tenían previsto casarse este domingo. Además, el joven era padre de un niño de dos años, según el relato entregado por su familia.

El viaje a Pereira estaba relacionado con sus labores profesionales. Juan Felipe salió de Bogotá en bus durante la noche del domingo y llegó a la ciudad aproximadamente a las 4:00 de la mañana.

Después de llegar al hotel Divenyi, se instaló en su habitación y se acostó a descansar. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, aproximadamente dos horas después, el terremoto provocó el colapso de la estructura.

Antes de dormir, Juan Felipe había enviado el video a Natalia.

“Él me envió un video diciéndome que ya había llegado, que estaba bien, que estaba cansado”, contó su prometida.

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Después del movimiento, Natalia intentó comunicarse nuevamente con él. “Buenos días amor, ¿cómo estás?, ¿qué tembló?, ¿cómo estás?”, escribió en un mensaje que nunca recibió respuesta.

La preocupación aumentó cuando comenzaron a aparecer imágenes de los daños ocasionados por el terremoto en Pereira.

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“Cuando vi imágenes y eso, y de edificios ya caídos, entonces ahí ya dije: ‘No, ya es muy grave’. Y pues ya me preocupé mucho más”, relató.

Juan Felipe Giraldo fue buscado durante cuatro días

El hotel donde se hospedaba Juan Felipe Giraldo quedó convertido en una montaña de escombros. Su padre, Hernán Giraldo, viajó desde Bogotá hasta Pereira para acompañar las labores de búsqueda y mantener la esperanza de encontrar a su hijo con vida.

Durante esos días, Hernán permaneció cerca del lugar mientras los organismos de rescate avanzaban entre los restos de la estructura.

“Estoy en las manos del Señor, que ahí está mi hijo”, expresó durante una entrevista realizada mientras continuaban las labores.

La familia todavía esperaba un desenlace favorable. Incluso, el padre de Juan Felipe hablaba de recibirlo nuevamente y abrazarlo.

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“Estoy seguro que el domingo va a estar en su matrimonio”, manifestó en medio de la incertidumbre.

Natalia, por su parte, permanecía en Bogotá junto a su hijo, mientras los padres de Juan Felipe viajaron hasta Pereira para seguir de cerca el operativo.

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La búsqueda se prolongó durante más de 72 horas. Familiares y rescatistas mantuvieron la expectativa de encontrarlo, pero el viernes 14 de agosto llegó la noticia que ninguno de ellos esperaba.

El hallazgo de Juan Felipe Giraldo terminó con la búsqueda

Después de cuatro días entre los escombros, los equipos de rescate localizaron el cuerpo de Juan Felipe Giraldo. De acuerdo con el relato entregado, su identificación fue posible mediante las prendas que llevaba.

El hallazgo cerró una búsqueda que había mantenido a sus familiares pendientes de cada avance de los organismos de socorro.

La noticia también significó que la boda que Juan Felipe y Natalia habían planeado para este fin de semana ya no podría realizarse.

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Durante los días de incertidumbre, Hernán había expresado el deseo de volver a abrazar a su hijo y decirle cuánto lo había esperado. Natalia también permaneció aferrada a la esperanza de recibir nuevamente a su pareja.

“Quería abrazarlo y no soltarlo”, fue una de las frases que quedó registrada en medio del relato de la prometida.

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El caso de Juan Felipe Giraldo se suma a las historias familiares que dejó el terremoto del 10 de agosto en Colombia.

Su último video, enviado antes de acostarse en el hotel, quedó como el último registro de una jornada que comenzó con un mensaje tranquilizador para su prometida y terminó con una búsqueda que se extendió durante cuatro días.

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